Fallisce l’assalto alla pasticceria, vetrata in frantumi 

Avrebbero cercato di assaltare durante la notte una pasticceria di San Benedetto, ma alla fine i ladri sono scappati senza prendere nulla ma con ingenti danni per l’attività che si è vista sfondare una delle vetrate. Bersaglio dei malviventi è stata la pasticceria “Pasteur” all’angolo tra via Machiavelli e via Petrarca.

I ladri – secondo una prima ricostruzione – sarebbero riusciti ad entrare nel laboratorio dolciario sfondando il cristallo di una delle vetrine. Il sospetto è che volessero entrare sia nella pasticceria che nel bar adiacente, così da svaligiare i registratori di cassa di ambedue le rivendite. Qualcosa, però, è andato storto e sarebbero scappati con un pugno di mosche. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia per i rilievi. La vetrina è stata cambiata e la pasticceria ieri ha aperto regolarmente ai propri clienti.

