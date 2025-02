Fallisce l’assalto al postamat  

Chiodi sparsi a terra per forare le gomme delle auto, una catena con lucchetto stesa lungo la strada per ostacolare polizia e carabinieri. Nonostante la carica esplosiva fatta esplodere dai malviventi nella notte di domenica, nel tentativo di violare il bancomat della Poste di Mamoiada e portare via i contanti, il colpo non è andato a buon fine. Come era successo solo 48 ore prima in Ogliastra, l’esplosivo non è stato sufficiente a ottenere il bottino. L’assalto, avvenuto nella notte tra domenica e lunedì, ha avuto un solo effetto: mettere fuori uso il servizio postamat. Un copione che richiama il tentativo di rapina di sabato a Arzana, ma che per certi versi riecheggia anche il modus operandi delle bande che in passato hanno assaltato portavalori in Barbagia, spargendo preventivamente chiodi sulla carreggiata per bloccare l’intervento delle forze dell’ordine e coprire la fuga.

Il tentativo di rapina

Il tentativo è avvenuto tra domenica e lunedì, attorno alle 3.40. I banditi hanno piazzato un ordigno contro il bancomat dell’ufficio postale di Piazza Europa, cercando di fare saltare la cassa automatica. L’esplosione ha scosso il silenzio della notte, ma i malviventi non sono riusciti a forzare il sistema di sicurezza del postamat. La cassa automatica è stata danneggiata gravemente, ma il denaro è rimasto al sicuro. Per coprire la fuga i banditi hanno cosparso la zona di chiodi e, in un’altra strada, hanno bloccato il passaggio con una catena e un lucchetto, cercando di impedire il transito delle auto, inclusi eventuali veicoli dei carabinieri. Nonostante l’intervento dei militari, dei banditi nessuna traccia. Le indagini proseguono con l’acquisizione delle immagini delle telecamere di sorveglianza.

I precedenti

Non è la prima volta che Mamoiada è teatro di tentativi di rapina simili. Nel 2018, un altro assalto all’ufficio postale aveva visto l’utilizzo di esplosivi all’alba per distruggere la cassa automatica. Anche in quel caso, i ladri non erano riusciti a portare via il bottino. L’ufficio era rimasto fuori uso per un lungo periodo. Ieri, invece, gli uffici non hanno subito danni, segno che la carica esplosiva utilizzata era meno potente. Solo 48 ore prima, un gruppo di malviventi (forse la stessa banda?) aveva tentato di forzare un bancomat ad Arzana. Negli anni passati, assalti ai bancomat a Orotelli, Orgosolo e in altri comuni della Barbagia sono quasi sempre falliti, tranne nel 2020, quando a Oliena una ruspa venne utilizzata per sradicare lo sportello automatico, portando via 20 mila euro. Le indagini da parte dei carabinieri sono in corso. I militari stanno cercando di identificare i responsabili di questi tentativi di rapina e di mettere fine a una serie di assalti che stanno allarmano l’intero Nuorese.

