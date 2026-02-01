Fallisce l’assalto al bancomat 

È fallito il tentativo di far saltare in aria il bancomat del Banco di Sardegna nella popolosa borgata di Sos Alinos. L’episodio è avvenuto nella notte tra ieri e oggi, intorno alle 3.30, quando una violenta esplosione ha squarciato il silenzio della frazione balneare, svegliando di soprassalto numerosi residenti. La deflagrazione, udita in gran parte dell’abitato, ha interessato lo sportello automatico installato nell’edificio che ospita anche i locali della farmacia. Secondo una prima ricostruzione, qualcuno dei malviventi potrebbe essere rimasto ferito perché sul posto sono state trovate tracce di sangue.

L’esplosione

I malviventi avrebbero collocato un ordigno artigianale davanti all’apparecchio automatico con l’intento di asportare il contenuto della cassaforte.

L’esplosione ha provocato un forte spostamento d’aria che ha divelto il rivestimento esterno del bancomat, scaraventando frammenti e schegge tutt’intorno. Tuttavia, la cassaforte interna ha resistito all’urto, rimanendo integra e rendendo vano il colpo. Per cause ancora in fase di accertamento, gli autori dell’assalto hanno desistito rapidamente, allontanandosi dal luogo prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.

Non si esclude che la presenza di alcune auto di passaggio possa averli messi in fuga.

Il sangue

Circola però anche un’altra ipotesi al vaglio degli investigatori: uno dei responsabili potrebbe essere rimasto ferito durante l’esplosione. Nei pressi dello sportello, infatti, sono state rinvenute alcune chiazze di sangue, elemento che rafforza la possibilità che una scheggia abbia colpito uno dei malviventi.

Le indagini

Subito dopo l’allarme sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Siniscola, affiancati dai militari della stazione di Orosei. L’area è stata immediatamente messa in sicurezza e delimitata per consentire i rilievi tecnici. Sul posto hanno operato anche gli specialisti della scientifica, impegnati nella ricerca di elementi utili all’identificazione dei responsabili.

Al vaglio degli inquirenti anche le immagini delle numerose telecamere di videosorveglianza presenti nei locali commerciali della zona e in prossimità del bivio per Cala Liberotto.

Il furto

Le indagini si estendono inoltre a un furto d’auto avvenuto nella stessa notte a Orosei: una Citroën Picasso, sottratta poco prima dell’assalto, potrebbe essere stata utilizzata come mezzo di appoggio per raggiungere Sos Alinos o per la fuga dopo il tentato colpo. La vettura è stata poi abbandonata nelle campagne di Onifai. Le indagini proseguono a tutto campo.

