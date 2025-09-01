Fallisce l’agguato al portavalori 

Un colpo preparato nei particolari. Il furto di due camion, di una Fiat Multipla e di due utilitarie (forse una Fiat Punto e una Fiat 500), rimaste domenica scorsa nella zona, al riparo da occhi indiscreti. Poi il blitz ieri mattina sulla strada statale 387, al chilometro 33, con quattro banditi mascherati e armati, pronti a entrare in azione al momento dell’arrivo del portavalori della Mondialpol di Cagliari. Il tutto alla periferia di Sant’Andrea Frius, col blindato diretto verso il paese.

La segnalazione dell’arrivo del furgone portavalori è sicuramente arrivata da un complice, con uno dei camion e le auto subito messe di traverso sulla carreggiata e date alle fiamme. Ma tutto è andato storto per i malviventi: il conducente del portavalori li ha beffati con una improvvisa, difficile, coraggiosa manovra.

Inferno sulla Statale

L’allarme è stato immediato: lo ha dato lo stesso equipaggio della Mondialpol e, quasi in contemporanea, diversi automobilisti che si sono trovati loro malgrado, sul posto, alla periferia di Sant’Andrea Frius, vicino a un distributore, mentre a una certa distanza le fiamme e il fumo avvolgevano tutto.

L'inferno si è scatenato verso le 8,25, con i banditi costretti a una precipitosa fuga e i soldi già messi in salvo dalla super manovra attuata all’ultimo instante del conducente del blindato. Una fuga forse in due auto: quella del commando col volto ancora incappucciato e con i fucili o forse con i mitra in mano.

Incendio nel bosco

Il fuoco intanto divorava tutto, camion e auto comprese, diffondendosi anche nell’area di rimboschimento di “Bruncu Ingurtosu”, dove più tardi è stata trovata una vecchia Fiat Punto bruciata: potrebbe essere stata usata da qualche bandito prima o dopo il fallito colpo.

Immediato sul posto l’intervento della Forestale di Dolianova con l’arrivo di due elicotteri delle basi di Pula e Villasalto, col fuoco subito spento e con la individuazione della vecchia Fiat bruciata. Sembra anche (che ma la notizia è tutta da confermare), che durante la fuga uno dei malviventi abbia sottratto lo smartphone a una donna, distruggendolo, forse per cancellare tracce dell’accaduto.

Top secret l’ammontare del bottino tratto in salvo e destinato forse alle Poste e agli Istituti di credito della zona.

Sulle tracce della banda

La caccia al commando è scattata in pochi minuti: per ore alcuni elicotteri dell’Arma hanno sorvolato un’area vastissima, seguendo i tracciati delle strade statali e provinciali ma anche quelle di penetrazione agraria. Grossa la mobilitazione anche degli uomini a terra.

«Immediatamente – ha detto il capitano Luca Delle Vedove, comandante della Compagnia di Dolianova – è scattato il piano anti-rapina. Sono stati attivati posti di blocco sulle arterie strategiche, in coordinamento con le altre forze di polizia, la Prefettura e la Procura. Mobilitati anche i Cacciatori di Sardegna. Il piano è entrato in azione a “tempo zero”, con l’obiettivo di individuare i malviventi e raccogliere quanti più elementi utili per le indagini. Parliamo – ha concluso l’ufficiale – di rapinatori armati e potenzialmente molto pericolosi».

Un colpo studiato

Quella di ieri è stata una vera e propria imboscata, non certamente improvvisata ma preparata nei particolari, dal furto di auto e camion (dove e quando, al momento è top secret), al loro occultamento sino al raid di ieri mattina.

I mezzi messi di traverso sulla strada sono rimasti tutti distrutti dal fuoco. Senza danni solo il pesante mezzo carico di sabbia che avrebbe dovuto ostruire il passaggio del blindato per consentire ai banditi di bloccare il blindato e l’equipaggio e di vuotarlo del soldi destinati forse al Gerrei, alla Trexenta o al Sarcidano.

I rilievi tecnici sulla strada da parte delle forze dell’ordine sono andati avanti per diverse ore. Poi la rimozione delle carcasse, col traffico che ha ripreso a scorrere regolarmente dopo la bonifica da parte degli operai dell’Anas.

Un raid con tanti testimoni: in serata la ricerca dei banditi continuava seguendo piste precise.

