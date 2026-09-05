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Elini.
06 settembre 2026 alle 00:10

Fallisce la rapina alle Poste 

Armi in pugno blocca l’impiegata, ma la cassaforte non si apre 

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Pensava di cavarsela in pochi istanti. Una volta minacciata l’impiegata e attraversata la soglia d’ingresso, il più era fatto. Mancava soltanto aprire la cassaforte e impossessarsi dei soldi. Ma il bandito che, ieri mattina, ha assaltato (con arma in pugno) l’ufficio postale di Elini è stato troppo mattiniero e il suo piano è fallito. La cassaforte temporizzata non si è aperta prima delle 8 e lui, che ha pensato di giocare d’anticipo per sorprendere l’unica dipendente in turno, ha calcolato male i minuti, o forse i secondi. Quando ha capito che avrebbe dovuto attendere l’apertura, forse tradito dal panico, si è dato alla fuga, facendo perdere le proprie tracce. Lo cerca la polizia del commissariato di Lanusei, ma al momento gli elementi in possesso degli agenti non sembrano sufficienti per risalire alla sua identità.

L’assalto

Con un bell’anticipo rispetto al consueto orario di apertura, la dipendente dell’ufficio postale di Elini è arrivata sul posto di lavoro. Dopo aver parcheggiato l’auto, la donna si è incamminata verso la filiale di via Pompei dove è stata sorpresa da un bandito armato e incappucciato. «Questa è una rapina». La più classica delle intimazioni al principio di un assalto. Con metodi bruschi nei confronti dell’impiegata, il fuorilegge ha guadagnato l’accesso alla sede. L’uomo voleva che la dipendente gli consegnasse i soldi contenuti nella cassaforte. Ma il deposito in uso alla filiale, temporizzato, ha condannato il colpo al fallimento. Il bandito ha girato le spalle e, di corsa, se l’è squagliata. Ad attenderlo, per strada, quasi certamente un complice con cui potrebbe essere arrivato in via Pompei.

Le indagini

L’allarme è scattato in un attimo e sul posto sono arrivate le volanti del commissariato a sirene spiegate. L’impiegata era sotto shock e, a fatica, ha raccontato la prima versione dei fatti agli agenti, coordinati dal dirigente Fabrizio Figliola. Nelle ore successive ha dovuto raggiungere il Pronto soccorso di Lanusei per sottoporsi ad alcuni accertamenti clinici. Qualche aiuto a supporto dell’attività investigativa potrebbe arrivare dai filmati del circuito interno di videosorveglianza e di qualche occhio elettronico installato sulle strade del paese. Fino a ieri sera del bandito, un uomo di corporatura media, nessuna traccia.

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