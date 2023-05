Fallisce la fuga dal Cpr: bloccato 

Un tentativo di evasione dal centro di Permanenza per i Rimpatri di Macomer è stato sventato la notte fra giovedì e venerdì dalle forze dell'ordine. L'allarme alla vigilanza, che presidia la struttura all'interno e all'esterno, è arrivato durante la notte.

Riserbo asoluto

Le notizie, che arrivano frammentarie perché coperte da una fitta coltre di silenzi, parlano di una tentata fuga solitaria, messa in atto da un ospite nordafricano, che avrebbe eluso la sorveglianza interna. Il giovane, con un gesto atletico, sarebbe riuscito a scavalcare il recinto di cemento interno, alto diversi metri e poi anche la recinzione metallica, fino ad arrivare a fuggire nelle campagne circostanti. La fuga però è durata poco, grazie al pronto intervento delle guardie.

Inchiesta aperta

Le forze dell'ordine, a qualche minuto dal momento in cui è scattato l'allarme, hanno riacciuffato il fuggitivo solitario e lo hanno riportato di nuovo all'interno. Lungo le recinzioni è stato fatto un sopralluogo e sono in corso le indagini per capire come il giovane sia riuscito ad eludere la ferrea sorveglianza e le stesse tecnologie. Al Cpr è stata però una notte insonne per tutti, perché si è voluto capire se dietro questa evasione vi siano dei complici e come l’evasione stessa sia maturata. Una prima informativa è stata già trasmessa alla Procura di Oristano, competente per territorio. Dalle poche notizie che trapelano (in commissariato c'è il più assoluto riserbo), si tratterebbe di una azione solitaria, non seguita quindi da disordini e proteste, come invece è accaduto altrove, per cercare di distrarre la vigilanza.