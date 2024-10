Fallisce il vertice dal prefetto: gli infermieri verso lo sciopero 

Tre fronti aperti e una sfilza di striscioni piazzati all’ingresso dell’ospedale di via Peretti. “Brotzu, figli di un Dio minore”, si legge in grande al centro di quello che forse più di tutti racconta il malumore di medici e infermieri in stato di agitazione da ormai due settimane. Con i primi che verranno ricevuti oggi dall’assessore alla Sanità, mentre gli altri - infermieri, oss, ostetriche insieme alle altre figure del comparto - promettono battaglia, con i sindacati che procedono singolarmente. Fallito il vertice in prefettura del Nursing Up, così come quello dell’Usb che ieri mattina è stato sentito da prefetto, assessore, direttore generale della Sanità e dai vertici dell'Arnas Brotzu. E poi c’è la Uil Fpl, che ieri pomeriggio si è riunita in assemblea e attende il confronto con il numero uno della Sanità rimandato a lunedì prossimo.

Il confronto

Un’ora circa di confronto, che ha portato a un documento votato all’unanimità seguito dagli striscioni che riassumono le ragioni della protesta. Tra i tanti c’è quello che richiama l’articolo 36 della Costituzione, con sotto la scritta in rosso “Applicatelo”. Tre richieste messe nero dalla Uil Fpl: «Chiediamo un piano straordinario di assunzioni di tutto il personale Arnas Brotzu, la perequazione dei fondi attraverso i famosi 10 milioni e la proroga dei lavoratori con contratto in scadenza», spiega Fabio Sanna, segretario aziendale. «Se dapprima le ragioni si potevano ricondurre unicamente a motivi economici, che la Uil da tempo denuncia a tutti i livelli compreso quello regionale, a questa disparità di trattamento si sono aggiunte anche ragioni di tipo professionale», sottolinea, «il sovraccarico lavorativo sta diventando sempre più insostenibile portando a un continuo e inarrestabile esodo del personale verso altre realtà». E in attesa del 21 annuncia il proseguimento dello stato di agitazione ipotizzando un probabilissimo sciopero.

Esito negativo

Niente di fatto per il sindacato delle professioni sanitarie Nursing Up, che sposa la causa di infermieri, oss e ostetriche non solo del Brotzu ma di tutta la Sardegna. «Si è concluso con esito negativo il tentativo di raffreddamento al tavolo prefettizio con la direzione generale dell’assessorato», racconta il responsabile regionale Diego Murracino. «Il tempo delle promesse è finito: le condizioni lavorative dei professionisti sanitari infermieri, ostetriche e degli altri operatori sanitari in servizio negli ospedali della Sardegna viola la dignità professionale non permettendo l’esercizio delle cure adeguate ai pazienti per l’insufficiente numero del personale in turno», ribadisce ancora una volta, «in assenza di un piano strategico specifico da parte della Regione Sardegna, finalizzato ad affrontare l’emergenza infermieristica, il confronto si chiude con esito negativo». Anche in questo caso si parla di sciopero in vista.

Le risposte

Fumata grigia anche per l’Usb Sanità: «Non abbiamo ricevuto alcuna proposta valida che dia risposta immediata a pazienti e operatori. Si va avanti con lo stato di agitazione e lo sciopero generale», sintetizza Gianfranco Angioni al termine dell'incontro con Prefetto, assessore e direttore generale dell'Arnas, «in questo momento nessuno si può permettere di continuare a vendere gazzosa. Ci sono pazienti di cancro che aspettano da mesi di essere operati, e nei reparti del Businco e del San Michele il rapporto pazienti e operatori è fuori da ogni logica».

