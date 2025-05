Fallisce il test sul bus, piazza San Giacomo torna a essere pedonale  

Novità in materia di mobilità: la Giunta comunale ha dato il via libera alla pedonalizzazione di piazza San Giacomo, nel quartiere Villanova. Terminata, con esito negativo, la fase sperimentale del percorso della linea 7 del Ctm, con il ripristino del transito in via Piccioni, ora l’amministrazione procederà alla chiusura definitiva della piazza al traffico, compresi i mezzi pubblici, restituendo pienamente lo spazio ai pedoni. «Una bella notizia», afferma Massimiliano Piccoi, consigliere comunale dei Riformatori, che sulla vicenda lo scorso inverno aveva presentato una interrogazione al sindaco chiedendo di ripensare alla scelta di riaprire al passaggio dei bus. «Piazza San Giacomo è una delle più belle e ben tenute del quartiere Villanova, la pedonalizzazione ha comportato la bellissima conseguenza di avere uno spazio frequentato anche da ragazzi e bambini, ritornando a essere un centro di aggregazione di persone. Riaprirla al percorso della line 7 del Ctm», seppure si trattava di una linea completamente elettrica, «ha comportato l’ingresso delle auto che non solo transitavano ma si parcheggiavano. La decisione dell’amministrazione, adesso, merita un plauso», dice ancora Piccoi, «perché prendendo atto dell’esito negativo di quella sperimentazione, tutela la vivibilità della città e restituisce alla città uno spazio che nel corso degli anni è diventato punto di riferimento per i cagliaritani». ( ma. mad. )

RIPRODUZIONE RISERVATA