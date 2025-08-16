Fallisce il prelievo al tritolo 

Un’esplosione nel cuore della notte a Oliena ha distrutto il Postamat. È successo tra le 2.30 e le 4 di Ferragosto quando una bomba artigianale è esplosa davanti all’ufficio postale, sventrando il Postamat. La carica dell’ordigno era bassa, e questo ha con tutta probabilità impedito agli attentatori di portare via il denaro custodito all’interno. Il colpo, dunque, è fallito ma restano i danni da riparare e i disagi per la comunità.

L’allarme

Non è la prima volta che Oliena si trova a fare i conti con episodi di questo tipo. Un attentato simile era avvenuto a febbraio del 2018 dove a esser preso di mira era il bancomat del Banco di Sardegna, ma anche in questo caso il colpo è fallito e i responsabili non sono riusciti a intascare il bottino. Lo scenario si ripete, a distanza di anni. L’ordigno, data la bassa potenza della carica, ha generato un boato percepito solo in parte dai residenti, ma quelli delle abitazioni più vicine, svegliati dal rumore, hanno allertato immediatamente le forze dell’ordine che si sono recate sul posto.

I danni

I danni non si limitano solo al Postamat, interamente da sostituire, ma interessano anche gli intonaci, sbriciolati e anneriti, e i vetri dell’ufficio, segnati dal fumo. L’accaduto è stato registrato dai sistemi di videosorveglianza. Sono in corso le indagini degli inquirenti per tentare di risalire agli autori. Sotto choc il direttore dell’ufficio postale e il personale che hanno ricevuto il pieno supporto e la vicinanza del sindaco Bastiano Congiu a nome di tutta l’amministrazione comunale e della comunità.

Il sindaco

«Non ci sono parole - dice il primo cittadino -. Pensavamo che certi episodi fossero lasciati al passato, invece ci troviamo a fare i conti con atti simili che ci lasciano sconcertati. È vero, la carica non è stata così forte, tanto che alcuni concittadini quasi non si sono resi conto dell’accaduto, ma i danni ci sono e peseranno sulla collettività. Il Postamat dovrà essere sostituito, si rimarrà sprovvisti del servizio essenziale per giorni, in un periodo di festa. Non è accettabile». Dalle Poste si sono già attivati per risolvere il prima possibile.

