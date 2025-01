Fallisce il colpo dei ladri all’Iper Pan 

Tentano di portare via la cassaforte dall’Iper Pan, di Iglesias, ma restano a bocca asciutta per il rapido intervento dei carabinieri e della guardia giurata.

Gli ignoti malviventi hanno agito intorno alle tre della notte di ieri, nell’ipermercato di viale Villa di Chiesa. Da una prima ricostruzione dei fatti, pare che i ladri abbiano scassinato l’ingresso principale del market, per arrivare alla cassaforte posta in uno spazio per uso amministrativo, tra le casse e l’ingresso. Dopo aver messo a soqquadro l'ufficio, hanno imbragato con delle cinghie la cassa blindata per trascinarla fuori con un Fiorino Fiat, presumibilmente rubato. L’allarme, scattato immediatamente dopo l’intrusione, ha contribuito a ostacolare il tentativo di furto. Probabilmente anche la scelta del mezzo, che sarebbe servito per asportare la cassaforte, non è stata quella giusta. Il furgone, infatti, è stato abbandonato nei parcheggi antistanti l’ingresso con un pneumatico forato, il motore ancora acceso e il lato sinistro posteriore squarciato dall’imbragatura che doveva servire a portare via la refurtiva. I ladri sono fuggiti poco prima dell’arrivo dei carabinieri del Nucleo radiomobile e della guardia giurata. Ieri sono stati effettuati i rilievi e acquisite le immagini della videosorveglianza, che potranno essere utili per risalire all’identità dei fuggitivi.

