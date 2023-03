Fallimento Sal, il pm chiede 4 anni e mezzo 

Il pubblico ministero Giangiacomo Pilia è convinto che il processo abbia dimostrato come dalla “Sal&C Immobiliare” siano stati distratti oltre 4 milioni di euro da parte dell’ex amministratore Sergio Porcedda, 62 anni, ex presidente del Bologna Calcio. Per questa ragione, al termine della sua requisitoria, il rappresentante della pubblica accusa ha sollecitato per il manager una condanna a 4 anni e mezzo di carcere per bancarotta fraudolenta e bancarotta impropria. Il 27 aprile, data della prossima udienza, la parola passerà ai difensori Leonardo Filippi e Andrea Chelo che, convinti dell’estraneità alle contestazioni del proprio assistito, cercheranno di dimostrare ai giudici della Seconda sezione del Tribunale come l’imprenditore non abbia impoverito la sua società, bensì che abbia nelle casse, perdendoli, almeno altri sei milioni di euro.

All'origine del procedimento penale c'è il crac della “Sal” amministrata da Porcedda la quale, secondo la Procura, «al 31 dicembre 2014» aveva «un patrimonio netto negativo di oltre 10 milioni di euro, aggravatosi sino al 4 giugno» del 2015 «a 13,4 milioni». Un buco che aveva spinto il Tribunale a dichiararne il fallimento. La Sal era proprietaria del Palazzo Doglio, oggi diventato un albergo di lusso dopo essere stato acquistato nel 2017 dai titolari del gruppo russo Alliance proprietari del Forte Village. Nella ricostruzione degli inquirenti l'unica operazione compiuta dall'azienda era stata proprio l'acquisto dell'edificio. Prossima udienza, come detto, il 27 aprile con la discussione delle difese.

