Fallimento Ragazzo, patteggiano in quattro 

In quattro scelgono la via del patteggiamento per il fallimento milionario del “Gruppo Ragazzo” che, in città e nell’isola, ha posseduto per anni alcune importanti cliniche private. Ieri mattina davanti al giudice del Tribunale, Giuseppe Pintori, sono state proposte alcune pene concordate dall’avvocato difensore Martino Salis con il pubblico ministero Giangiacomo Pilia. Il giudice non si è opposto e ha rinviato al 21 marzo, così da consentire di presentare modalità alternativa di esecuzione della pena. Per Riccardo Ragazzo (65 anni) la proposta di patteggiamento è di 2 anni e 7 mesi (ma potrà beneficare di una pena alternativa), mentre un anno e mezzo sospeso è stato concordato per Carolina Ragazzo (63) e un anno e sette mesi (sempre sospesi) per Valentina e Anna Ragazzo (62 e 51 anni).

La vicenda

Tra fallimenti richiesti e dichiarati, poi revocati e infine nuovamente decisi dai giudici, la vicenda del “Gruppo Ragazzo” (a cui facevano parte le cliniche Lay, Maria Ausiliatrice e Rosa del Marganai) si è protratta per anni, dando vita ad una lunga e complessa battaglia giudiziaria. All’inizio era stato ipotizzato un buco finanziario di oltre 70milioni di euro nei conti delle società e uno stato di insolvenza che avevano convinto il pubblico ministero Pilia a chiedere il fallimento, poi decretato dal collegio presieduto dal giudice Giangiacomo Pisotti nel 2009. Decisione confermata in appello e poi sconfessata dalla Cassazione che, nel 2011, aveva annullato la sentenza. Il colpo di scena era arrivato, però, nel 2016, quando una nuova sentenza della Corte d’appello aveva sancito che il gruppo non dovesse fallire. Ma la Procura aveva ribadito che le aziende fossero insolventi, arrivando in ultimo alla definitiva sentenza del Tribunale di fallimento del 18 gennaio 2018. Nel frattempo, in ogni caso, erano partiti una serie di procedimenti penali con ipotesi di bancarotta fraudolenta per svariati milioni di euro nei confronti dell’amministratore delegato, Riccardo Ragazzo, e dei consiglieri d’amministrazione Carolina, Valentina e Anna Ragazzo. Le indagini hanno comunque dimostrato che non c’è stata distrazione di denaro.

Il patteggiamento

L’avvocato nuorese Martino Salis – che difende l’intera famiglia – è riuscito così a trovare un accordo con il pubblico ministero per chiudere la vicenda penale che ha colpito una delle famiglie più conosciute del capoluogo. Nonostante i debiti accumulati dalle società (poi aggravati anche dalle vicende giudiziarie), anche le indagini avrebbero dimostrato che gli amministratori non hanno distratto (portato via) soldi dal gruppo. Da qui la possibilità di concordare con la Procura delle pene che consentono per alcuni la sospensione condizionale, per altri l’accesso a misure alternative che saranno concordate con il giudice nell’udienza del 21 marzo. Quel giorno il Gup del Tribunale, Giuseppe Pintori, entrerà in camera di consiglio per poi leggere la sentenza.

