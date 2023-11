Fallimento Peoplefly, processo per bancarotta al manager 

Avrebbe sottratto o distrutto i libri e le altre scritture contabili della Peoplefly Srl, prima che la piccola compagnia aerea fallisse il 1 luglio 2021. Andrea Caldart, patron della società, è sotto processo per bancarotta documentale davanti ai giudici della Seconda sezione penale del Tribunale.

Ieri mattina si è aperto il dibattimento: in aula era presente l’imputato con accanto il difensore, Ignazio Ballai. L’udienza è poi stata rinviata al 9 gennaio per sentire il curatore.

La Peoplefly aveva provato a insinuarsi nel difficile mercato dei collegamenti aerei da e per la Sardegna. Il Tribunale fallimentare, presieduto da Ignazio Tamponi, aveva poi ipotizzato un debito maturato di oltre 2 milioni di euro con la società Expo Italia 2015 Spa in liquidazione, che aveva organizzato la gigantesca manifestazione milanese. Ora i giudici penali dovranno capire se ci sia stata una bancarotta. «Ritengo che il mio assistito non sia responsabile penalmente delle condotte di bancarotta contestate», sottolinea il difensore, «avendo agito sempre in buona fede e nella massima trasparenza. Cercheremo di dimostrare ai giudici la correttezza delle sue condotte».

