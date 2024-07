Fallimento Enap, sentenza definitiva 

Il giudice decreta il fallimento dei beni Enap e per gli ex dipendenti si spalanca la possibilità di avere il tfr (o di parte di esso) che ancora non avevano ricevuto. È arrivata la sentenza del Tribunale di Cagliari che ha decretato l’apertura della liquidazione giudiziale (un tempo si chiamava fallimento) dell’Ente di addestramento professionale Sardegna.

Il procedimento

Il giudice ha comunicato al curatore l’avvio del procedimento di liquidazione. A parte gli aspetti strettamente tecnici (servirà ad esempio una nuova consulenza per i beni di rimettere in vendita), la sentenza ha per alcune decine di ex dipendenti (si stima una cinquantina soprattutto nel Sulcis Iglesiente) effetti positivi pressoché immediati: «Entro 30 giorni – sottolinea l’avvocato Marco Zusa, che cura gli interessi di alcuni ex lavoratori Enap - ci costituiamo chiedendo l’ammissione del credito: il liquidatore farà una ricognizione complessiva, poi quando diventa ufficiale e i singoli crediti verranno ammessi, i lavoratori potranno chiedere l’accesso al fondo garanzia Inps». Si tratta genericamente del trattamento di fine lavoro. In questi anni, grosso modo una decina, alcuni sono riusciti a ottenere parti più o meno consistenti del Tfr. Altri attendono somme di diverse migliaia di euro a cui nessuno naturalmente decide di rinunciarvi.

I dipendenti

«Dispiace che questa storia sia finita così – ammette Marco Lambroni, ex dipendente – ma per quanto mi riguarda non potrò certo sottrarmi dalla necessità di chiedere una parte residua di Tfr che mi spetta: abbiamo atteso tanto prima di ottenere questo diritto». Procederà anche Amedeo Matteu, altro ex dipendente: «Non posso fare altrimenti, all’Enap ho dedicato anni: però è enorme il rammarico per un ente che forniva formazione di qualità in svariati settori: i territori in cui operava hanno perso un servizio basilare che aveva il fulcro a Carbonia». Ma in attesa ci sono anche altri tipi di creditori, come altri enti o aziende. «Aspettiamo che il giudice del fallimento faccia rivalutare i beni – spiega l’avvocato Massimiliano Marcialis, curatore degli interessi di enti o ditte – e speriamo che adotti il sistema concordato di recente: ovvero cercare di vendere non a lotto unico ma dividendo il grande compendio di via Mazzini in piccoli lotti in modo che siano appetibili». Prima della sentenza di liquidazione giudiziale c’era infatti solo una posizione debitoria (che ad esempio non consentiva di procedere con l’Inps) con conseguente pignoramento dei beni che aveva dato adito a diverse aste di vendite degli immobili (una decina di caseggiati), dagli anni 50 regno della formazione professionale. Aste fallite perché indette con la modalità del lotto unico. Si era partiti da circa 6 milioni e si era scesi a 4.

