Fallimento dell’Aias, rinvio a giudizio per i fratelli Randazzo 

Rinvio a giudizio per i fratelli Vittorio, Anna Paola e Alessandra Randazzo. Lo ha disposto il gup Giuseppe Pintori nell’inchiesta sulle quattro società Aias, Fondazione Randazzo, Aias Sardegna e Seencta: le accuse sono di peculato, frode nelle pubbliche forniture, truffa ai danni dello Stato, indebita percezione di erogazioni pubbliche, autoriciclaggio, bancarotta concordataria. L’udienza è fissata per l’11 dicembre 2025 davanti al Tribunale collegiale di Cagliari.

La bancarotta e l’autoriciclaggio si sono aggiunte alle altre contestazioni mosse, a vari titolo, dalla Procura nei confronti dei vertici dell’Aias, davanti al gup che, lo scorso aprile, avrebbe dovuto decidere sulla richiesta di rinvio a giudizio formulata dal pm Andrea Vacca. Secondo l’accusa, gli imputati avrebbero aggravato lo stato di insolvenza del gruppo sino al concordato preventivo.

I fratelli Randazzo sono difesi dagli avvocati Leonardo Filippi, Andrea Chelo, Giovanni Trimarchi, Massimo Delogu e Andrea Pogliani. Gran parte delle parti civili (ne sono state ammesse quasi 200 accogliendo pressoché tutte le richieste di costituzione formalizzate in udienza) sono invece assistite Salvatore Casula e Georgia Demurtas.

