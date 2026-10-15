Fallimento Cermed, il dolore del vescovo 

«Accogliamo ancora una volta non solo la triste notizia di una fabbrica che chiude, ma addirittura la dichiarazione di liquidazione giudiziale dell’azienda, che sembrerebbe precluderne sotto molti aspetti la ripresa». Sono parole del vescovo di Ales-Terralba, monsignor Roberto Carboni, scritte in un accorato documento di solidarietà della diocesi con gli operai che, con le loro famiglie, stanno vivendo un incubo.

Da anni la Ceramica Mediterranea di Guspini», scrive il vescovo, «alternava momenti di produzione alla cassa integrazione per gli oltre cento dipendenti, ma ora l’evoluzione sembra davvero essere definitiva. Significa che più di cento famiglie del nostro territorio si trovano nuovamente di fronte a una situazione di incertezza rispetto al lavoro e alla possibilità di una vita dignitosa», prosegue il comunicato del vescovo, «in una realtà già seriamente provata dalla mancanza di lavoro e di prospettive industriali»

Monsignor Carboni esprime la solidarietà della diocesi di Ales-Terralba ai lavoratori dello stabilimento di Guspini. «Chiediamo fermamente alla proprietà dell’azienda e a tutte le istituzioni tra cui la Regione e il Municipio di Guspini, ma anche ai Comuni limitrofi, ai sindacati fino ad arrivare al Governo centrale, di fare di tutto, ciascuno per le proprie competenze, affinché siano tutelate le posizioni lavorative e si trovi giusto rimedio alla situazione».

L’Ufficio diocesano per la Pastorale sociale e del lavoro segue l’evoluzione degli eventi «e si rende disponibile a essere presente a sostegno dei lavoratori e delle lavoratrici della Cermed».

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