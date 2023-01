Fallimenti dimezzati nel 2022  

Calano i fallimenti, calano le istanze dei creditori, si cercano per il contenzioso altre strade stragiudiziali. E in Gallura, guardando il 2022, emerge netta la ripresa di alcuni settori, in particolare il comparto edile e turistico. Dicono questo i dati delle azioni legali e delle istanze indirizzate ai giudici della Sezione Civile del Tribunale di Tempio per le procedure concorsuali. Nel 2021 sono fallite 30 aziende, esattamente la metà nel 2022. Mentre sono pendenti 18 procedimenti partiti su iniziative di creditori di altrettante imprese o attività commerciali. I trenta fallimenti del 2021 sono tanti, considerando anche che l’emergenza pandemica ha inciso limitando (con un provvedimento del governo) le dichiarazioni di insolvenza. Lo scorso anno invece le sentenze si sono dimezzate.

La ripresa post Covid

Tra le procedure pendenti una delle più importanti è quella del sugherificio Ganau di Tempio, la società ha chiesto di essere ammessa al concordato preventivo. Mentre la più importante chiusa nel 2022 (con un provvedimento amministrativo di riacquisizione del bene) è quella del Geovillage. Era uno dei fascicoli “pesanti” per la cancelleria fallimentare del Tribunale di Tempio e ora è in fase di archiviazione, il Cipnes (come è noto) ha incorporato il complesso turistico sportivo e quindi l’iter è chiuso. Dai dati emerge che non vi sono grosse aziende fallite o per le quali è stato chiesto il fallimento. Olbia, in particolare, non ha situazioni di crisi, almeno se si parla di società o imprenditori con numeri importanti. Più in sofferenza appare l’Alta Gallura e si segnala qualche sentenza di operatori commerciali di Arzachena. Il comparto che è uscito dalle procedure concorsuali e dalle esecuzioni immobiliari sembra essere quello edile, grazie ai bonus dello Stato, a partire dal “110”.

La lettura dei dati

L’interpretazione dei numeri del Tribunale è complessa, perché incidono diversi fattori. L’avvocata Sara Pala si occupa di sovra indebitamento e degli strumenti per il risanamento dei bilanci di società e imprenditori. La professionista spiega: «La riduzione delle sentenze di fallimento ha diverse concause. Una è sicuramente tecnica. Stanno prendendo piede anche in Gallura, gli strumenti varati con recenti riforme per ottenere la composizione negoziale delle crisi. Si evita l’iter lungo e costoso del fallimento e anche i creditori hanno vantaggi oggettivi. Ma in Gallura e a Olbia in particolare, si è fatta sentire la ripresa seguita alla fine della fase più difficile dell’emergenza pandemica. Molte aziende sono uscite da situazioni di crisi. C’è da segnalare la volontà di tanti di ripianare i debiti, semmai l’ostacolo in molti casi è la risposta dell’erario. A chi chiede maggiore elasticità vengono chiuse le porte. E ora avremo il contraccolpo. Eppure si tratta di debitori che ora sono nelle condizioni di pagare le cartelle esattoriali, se solo avessero più tempo».