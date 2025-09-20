VaiOnline
L’emergenza.
21 settembre 2025 alle 00:15

Falla nello scafo, soccorsi due velisti 

Una falla nello scafo scoperta al largo delle coste di Cagliari ha obbligato i due passeggeri di una barca a vela a chiedere l’intervento della Guardia Costiera. La motovedetta partita dal porto ha soccorso un’imbarcazione a vela di 10 metri battente bandiera polacca, in navigazione verso Trapani che imbarcava acqua a 30 miglia a sud est del capoluogo.

È stato l’equipaggio, composto da un uomo e una donna italiani di 36 anni, a dare l'allarme perché le pompe di sentina non erano in grado di contrastare il flusso d'acqua in ingresso, mandando in avaria il motore. Raccolto l'sos, la sala operativa ha disposto l'invio di una motovedetta che ha raggiunto la barca dopo poco più di un'ora e il comandante ne ha preso il controllo, gestendo la falla grazie alle pompe in dotazione alla motovedetta e assistendo l'equipaggio sino al porto turistico di Villasimius, dove l'imbarcazione è arrivata dopo circa 3 ore e mezzo di navigazione. I due velisti stanno bene.

