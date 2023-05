Falla nella diga di Punta Gennarta 

«Da tre anni esiste un’imponente perdita d’acqua proveniente dai condotti della diga di Punta Gennarta, un flusso ininterrotto segnalato più volte agli enti competenti. Ma nessuno interviene e paradossalmente, da quest’anno le aziende agricole avranno a disposizione il 30 percento in meno del fabbisogno idrico, per via della siccità». La costante fuoriuscita d’acqua avviene in località Palmeri e a denunciare la criticità è Francesco Nuvoli, residente della zona e componente di un’azienda fruttifera a gestione familiare.

Il problema

«Gli stessi abitanti e proprietari delle aziende agricole vicine al punto in cui avviene la perdita d’acqua, confermano il rumore costante dovuto alla pressione in uscita. - dichiara Nuvoli - L’acqua si riversa in un canale di scolo che anni addietro era quasi sempre a secco, ora invece è attivo anche durante il periodo estivo. Ho segnalato la criticità al Consorzio di bonifica, ma questi mi hanno sempre risposto che il condotto principale fosse di competenza dell’Enas. Nessuno interviene e nel frattempo si perde un indefinito numero di metri cubi d’acqua e alle aziende si riduce l’erogazione della stessa».

Il condotto

Intanto il coordinatore del settore di zona dell’Enas (l’ente pubblico che gestisce il sistema idrico dell’Isola), rivela si tratti di un condotto in disuso dal 1988, parallelo a quello attualmente in esercizio: «È una vecchia condotta ormai abbandonata, quando il Consorzio di bonifica del Cixerri fece i lavori per il nuovo impianto, non dismise quello vecchio. - spiega Roberto Salis - Corre sul terreno e funziona da tubo di raccolta, in pratica raccoglie le acque piovane e fuoriesce nei punti di depressione».