Falla in centro, negozi in allerta 

Notte di allerta per alcuni commercianti a causa di una perdita della rete idrica nel centro storico di Sant’Antioco. Il consistente quantitativo e la pressione dell’acqua ha interessato via Cavallotti, proprio a ridosso di alcune attività commerciali tra piazza De Gasperi e via Calasetta e che hanno i muri perimetrali davanti alla falla sulla quale gli operai hanno lavorato fino a notte inoltrata.

«Abbiamo dovuto lavorare sino a tardi per trasferire tutti i libri dal deposito retrostante alla parte anteriore del negozio per paura che l’acqua potesse allagare tutto e rovinare la merce - ha detto Milena Mei che assieme al marito gestisce l’edicola e la libreria - l’acqua filtrava dai muri e prima che riuscissero a deviarla, abbiamo avuto paura che potesse causare seri danni». Da queste parti è ancora vivo il ricordo di una serie di cedimenti strutturali di due edifici poi demoliti mentre uno studio realizzato da un geologo, mise in evidenza come l’intero quartiere sia stato realizzato sopra ipogei e tombe puniche e quindi si regga sopra un delicato equilibrio statico. «Mentre l’acqua scorreva, non è stato sufficiente attendere fino alla chiusura - dicono Rita Pinna e Claudio Collu, titolari della pizzeria Ipogeo - quando abbiamo visto l’acqua scorrere con quella pressione, siamo rimasti lì pronti a spostare eventualmente le attrezzature della pizzeria». Momenti di tensione, qualcuno ha preferito abbassare la leva del contatore e isolare la corrente elettrica per paura che l’acqua potesse infiltrare la linea. “Dopo diverse ore gli operai inviati dal gestore Abbanoa non erano ancora riusciti a chiudere la perdita della condotta in via Cavallotti - ha detto Francesco Piras titolare dell’edicola e libreria Mondadori point - e se è presumibile che lavorassero in assenza di specifica mappatura delle reti idriche, per motivi non comprensibili, sarebbe quantomeno assurdo che una società che ha in appalto un servizio pubblico così importante non sia messa nelle condizioni di poter agire con conoscenza delle condotte, considerati precedenti accaduti in questo quartiere nel 1991 e nel 2005». Solamente ieri mattina la condotta è stata ripristinata e gli operai hanno potuto chiudere la falla.

