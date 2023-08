Falla aperta nel potabilizzatore 

A nove giorni dal rogo che ha devastato la Baronia restano tanti problemi come quello del potabilizzatore di Posada, danneggiato dalle fiamme divampate a Monte Longu. Continua a sgorgare litri d’acqua grezza creando disagi alla popolazione. Se da un lato l’impianto è stato ripristinato in via emergenziale da Abbanoa, dall’altro si chiede una soluzione definitiva. Il consigliere comunale di minoranza Giorgio Fresu in un video denuncia la situazione e chiede un intervento celere.

I problemi

«La situazione è intollerabile - spiega Fresu - si continuano a disperdere migliaia di metri cubi d’acqua che sarebbero preziosi per popolazione e aziende. La falla è tuttora presente e non accenna a fermarsi, creando anche un vasto acquitrino a bordo strada. Ho più volte segnalato il tutto ma non si vedono grandi cambiamenti all’orizzonte».

Ancora: «Siamo consci che il rogo abbia creato danni ingenti e nulla sia facile, ma bisogna agire in tempi brevi, diversamente sarà il caos totale. È paradossale che si invitino i cittadini al risparmio, quando poi avviene l’esatto contrario, come in questo grande sperpero».

La replica

Abbanoa fa sapere di essere al lavoro per la sistemazione del guasto: «L’incendio ha danneggiato i serbatoi, dove erano contenuti dei componenti utili alla potabilizzazione. A poche ore dal rogo, gli operai specializzati erano già in campo, ripristinando la fornitura d’acqua alle abitazioni». E annuncia: «A giorni, colmeremo il disagio, con interventi più corposi. Abbiamo a cuore la questione e i cittadini non saranno lasciati soli». Intanto, non mancano guasti anche nelle linee telefoniche, fra apparecchi muti e adsl assente in diverse case.

RIPRODUZIONE RISERVATA