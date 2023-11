Falesie friabili, è caccia ai fondi 

Mettere in sicurezza il tratto di costa tra Cala Goloritzè e Cala Biriala intervenendo lungo i bordi delle falesie calcaree da cui di tanto in tanto rotolano sassi potenzialmente pericolosi per i bagnanti che d’estate affollano gli arenili della costa baunese. È l’ambizioso obiettivo che si prefigge il comune di Baunei, con una serie di interventi che sul lungo periodo dovrebbero limitare al minimo i pericoli legati alle particolari caratteristiche delle spettacolari pareti rocciose che sovrastano le spiagge.

La tragedia

La selvaggia bellezza della Costa di Baunei rappresenta da decenni un attrattore turistico di prim’ordine ma negli ultimi anni alcuni episodi di cronaca, che hanno visto l’incolumità dei bagnanti messa a rischio dalla caduta di alberi e massi, hanno portato l’attenzione delle istituzioni sulla necessità di intervenire in qualche modo. Così da scongiurare una volta per tutta il verificarsi di episodi come quello che nel mese di agosto ha visto Marina Masia, nuorese di 29 anni, colpita a morte da un ramo precipitato in acqua mentre la sfortunata ragazza nuotava nelle acque cristalline note come “Piscine di Venere”, a poche centinaia di metri da Cala Biriala. Un evento drammatico che ha portato all’interdizione dello specchio d’acqua su decisione della Capitaneria di Porto di Olbia, competente lungo la costa sino a Capo Montesanto.

Il sindaco

«In vista della stagione balneare 2024 abbiamo predisposto un’azione strategica necessaria a rafforzare lungo la Costa di Baunei la tutela della pubblica incolumità e la tutela del prezioso e fragile ecosistema – annuncia il sindaco Stefano Monni – e col fine di contenere i rischi e limitare le situazioni di pericolo, abbiamo individuato una strategia immediata (da rendere operativa entro la prossima stagione) e un programma a medio - lungo termine, senza i quali, molto probabilmente, le ordinanze di divieto emanate quest’anno dovranno essere, quantomeno, confermate a tutela della superiore esigenza di salvaguardare la pubblica incolumità». Scendendo nel dettaglio, si tratta di interventi che in via preliminare vedranno agire in totale sicurezza rocciatori specializzati, i quali dovranno effettuare un’ispezione puntuale lungo le pendici rocciose di un’area vasta 86 mila metri quadrati, da Cala Goloritzè e Cala Biriala, al fine di individuare e rilevare gli stati di pericolo in atto e potenziali, così da disgaggiare i massi instabili. Una volta monitorata per bene l’area scatterebbe la seconda fase del progetto, che si preannuncia costoso, motivo per cui il comune di Baunei ha deciso di chiedere aiuto direttamente alle casse regionali. «La seconda linea di intervento, a medio lungo termine – rimarca il sindaco Monni - ha l’obiettivo di perseguire un’ulteriore diminuzione delle situazioni di rischio mediante la predisposizione di opere strutturali, che necessitano di una progettazione che le autorizzi; i costi per effettuare queste attività sono notevoli, circa 800 mila euro, e non possono essere sopportati dal Comune di Baunei».

La richiesta

Da qui la decisione di chiedere aiuto alla Regione Sardegna. «Abbiamo scritto al presidente della Regione Solinas – conclude il sindaco – confidando nell’erogazione di un finanziamento che ci consenta di effettuare queste attività a tutela di un litorale che sta dando lustro, nel mondo, a tutta la Sardegna e che riveste un ruolo decisivo per tante realtà economiche, e quindi tante famiglie, di Baunei, Tortolì, Dorgali, Orosei e Siniscola».

