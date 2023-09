Falesie a rischio, lavori fantasma 

Inviata

Cabras. I blocchi sulla strada, sistemati a ormai da anni a interrompere l’accesso in auto, indicano chiaramente un divieto. La costa di San Giovanni di Sinis, come altre nell’Isola, è fragile e va protetta. La circolazione delle vetture può comprometterla. A piedi invece si può circolare e uno sguardo sulla spiaggia rivela la situazione: nel primo tratto una corda delimita la zona a rischio, il costone è caratterizzato da fragilità e da anni si tenta di porre un freno a un fenomeno che il geologo Giovanni De Falco, del Centro marino di Torregrande, da tempo studia anche attraverso un monitoraggio. «Un fenomeno naturale che modifica le rocce tenere. Uno strumento per rallentare il crollo è, per esempio, quello sistemato nella costa di Putzu Idu e in parte a S’Anea Scoada. Massicciate di protezione al piede della falesia. Si cerca di utilizzare materiali compatibili dal punto di vista paesaggistico, roccia più resistente». A San Giovanni l’amministrazione comunale di Cabras, guidata da Andrea Abis, sta aspettando il via libera della Soprintendenza. Dopo un primo progetto bocciato da Cagliari, ora ci riprova e attende l’autorizzazione per poter porre rimedio. Quel tratto di spiaggia, intanto, si è allargato. «È il risultato di mareggiate che periodicamente modificano l’assetto della spiaggia. per esempio nel 2013 una forte mareggiata di libeccio l’aveva fatta sparire».

S’Archittu

La spiaggetta che guarda l’Arco, monumento naturale tutelato da 30 anni con decreto regionale, è caratterizzata da una fragilità della roccia. E l’ultimo temporale di fine agosto ha causato il crollo di un’altra parte del costone. Ma quest’ultimo episodio non ha dissuaso i numerosi bagnanti che hanno affollato la caletta, alcuni si sono fermati con ombrelloni e teli da mare perfino sotto il costone. Il cartello che indica il divieto di transito, sosta e balneazione viene regolarmente ignorato. Qualche anno fa era stato perfino fatto sparire, poi il Comune lo aveva risistemato ed era sparito ancora. Finché lo scorso 10 agosto è stato posizionato ancora e per una mattina i vigili urbani di Cuglieri hanno tenuto lontani i bagnanti che pensavano di raggiungere la spiaggetta. Al pomeriggio era stata nuovamente presa d’assalto.

Per mettere in sicurezza e proteggere la zona il Comune ha ottenuto risorse per 627mila, aumentabili con fondi Pnrr, per risanare quel costone ma anche la falesia di Santa Caterina. Il progetto di messa in sicurezza è in fase avanzata: già terminati i carotaggi per ispezionare il sottosuolo, indagini geologiche e archeologiche per conoscere meglio il fenomeno dello smottamento. Dopo le relazioni definitive il Comune procederà con la gara d’appalto. I lavori prevedono l’installazione di robuste reti di contenimento metalliche a doppia torsione, terrazzamenti, interventi anti erosione e di naturalizzazione con la messa a dimora di macchia mediterranea.

Il futuro

«Mettere tutta la costa in sicurezza non è facile» va avanti De Falco, «Ma qualcosa si può comunque fare, come dimostra il caso di Putzu Idu». I cartelli che indicano il pericolo mettono in allerta i bagnanti e, infatti, in alcuni punti l’accesso è vietato. Il geologo mette in guardia per il futuro: «Dobbiamo aspettarci un innalzamento del livello del mare, nel 2100 anche di un metro».

