Falegnami, scomparso Lillino Cadoni 

Riservato, semplice e di poche parole. Aveva stupito tutti quando nel 2013 decise di affidare a una donna la guida della Sartiglia del martedì, Valentina Uda: nella storia della giostra era la terza volta che accadeva, dopo l’esordio negli anni Settanta di Annadina Cozzoli e il bis nel 2010 di Elisabetta Sechi. Ieri a Oristano si è spento Francesco Cadoni, storico membro del Gremio dei falegnami e noto a tutti Lillino, il presidente delle “donne”, colui che fece diventare la Sartiglia rosa per due volte consecutive. Francesco Cadoni scelse una donna come capocorsa anche nel 2014: il 4 marzo indossò il cilindro e la maschera bianca l’amazzone Emanuela Colombino. Francesco Cadoni, falegname, vedovo da tempo, si è spento ieri all’ospedale San Martino di Oristano, circondato dall’affetto delle due figlie. Per una vita ha abitato nella sua casa di via Aristana. «Le donne hanno una marcia in più, sempre. Sono certo che regaleranno grandi emozioni». Così aveva raccontato quando aveva deciso di affidare il compito a Valentina Uda ed Emanuela Colombino, che grazie a lui sono riuscite a coronare il sogno della loro vita. I funerali si svolgeranno domani alle 15.30 nella parrocchia del Sacro Cuore. ( s. p. )

