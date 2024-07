«Faldone scomparso sul caso Scardella» L’appello al ministro 

Tenere viva la memoria. Ma anche cercare la verità, sino in fondo. Sul caso di Aldo Scardella – uno dei più gravi errori giudiziari della storia sarda – adesso c’è un’interrogazione del deputato di Italia Viva Roberto Giachetti che ha chiesto al ministro della Giustizia Carlo Nordio spiegazioni sullo smarrimento a Cagliari di uno dei faldoni penali che riguardano la vicenda.

Scardella aveva 25 anni, quando, nel dicembre 1985, venne coinvolto nell’inchiesta sulla tragica rapina messa a segno al Bevimarket di via Dei Donoratico nel corso della quale era morto il titolare. Fermato e portato a Buoncammino, rimase sei mesi in isolamento da innocente prima di uccidersi in cella nel luglio 1986. Solo dieci anni dopo furono scoperti i veri responsabili.Un caso diventato emblema della malagiustizia. A dare battaglia in tutti questi anni perché fosse fatta luce sulle responsabilità, è stato il fratello di Scardella, Cristiano, che da tempo, attraverso i suoi legali Silvia Marzot e Mauro Trogu, chiedeva l’accesso a tutti i faldoni sull’indagine conservati nel Tribunale di Cagliari. Il 15 novembre 2023 – come ricostruito nell’interrogazione -, il Procuratore della Repubblica Rodolfo Maria Sabelli aveva dato l’ok per la visione di «due faldoni relativi ai procedimenti penali n. 1389/1997 e n. 2160/1985». Successivamente, a febbraio di quest’anno, «l’avvocato Trogu aveva chiesto di poter accedere nuovamente al fascicolo» constatando però «la mancanza del faldone del procedimento penale n. 2160/1985 in precedenza visionato ma fotocopiato solo in parte». Faldone che, denuncia Giachetti, pare scomparso tanto che «ogni tentativo di rintracciarlo dava esito negativo».

