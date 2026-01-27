«Falde acquifere a rischio con la discarica» 

Ancora un no deciso del Sulcis all’ipotesi di una discarica di rifiuti speciali a Is Urigus. È stato pronunciato ieri, durante la conferenza di servizi istruttoria, che si è svolta in Regione per analizzare la proposta della società Ekosarda che vorrebbe realizzare l'impianto nella ex cava della frazione di San Giovanni Suergiu. Quello di ieri non era un appuntamento finale ma era comunque fondamentale: gli enti coinvolti hanno, infatti, espresso i loro contributi coordinati dai dirigenti del servizio Via (Valutazione impatto ambientale) dell'assessorato regionale all’Ambiente. Alla Ekosarda sono state richieste svariate e articolate integrazioni progettuali.

I Comuni

Il Comune di San Giovanni Suergiu, che aveva già espresso il proprio no in Consiglio comunale, era rappresentato dalla sindaca Elvira Usai e dall’avvocato Marco Porcu: entrambi hanno ribadito tutta la contrarietà alla realizzazione della discarica con una lunga serie di motivazioni. Tra le più forti, la poca distanza tra l’ipotetico impianto e le case della frazione, la vicina presenza di un asilo e l’esistenza di aree archeologiche, e attività agricole incompatibili con rifiuti speciali: «Abbiamo rilevato - spiega la sindaca - l'incongruenza del progetto con le linee della programmazione territoriale previste nel protocollo d'intesa con la Regione e con tutte le misure europee della transizione ecologica. L'impatto sulla salute dei cittadini e sull’ambiente sarebbe a rischio. Attendiamo fiduciosi e auspichiamo un diniego e soprattutto chiediamo con forza il ripristino ambientale». Presente l’assessore all’Ambiente di Carbonia, Manolo Mureddu giacché il territorio comunale della città mineraria confina con Is Urigus: «Abbiamo ribadito il senso delle nostre osservazioni già presentate: – ha detto – la presenza nel territorio e la poca distanza dal sito di altre discariche come quella in fase di post operatività di Sa Terredda, l’ex sito Somin, l’impianto industriale di compostaggio e le colline di sterili ( ex discariche della miniera di Serbariu ) per le quali il nostro Comune è beneficiario di un finanziamento di 10 milioni di euro per la realizzazione di un eco-parco. Tutto ciò non è compatibile con le strategie di sviluppo del nostro Comune».

La Provincia

Alla conferenza dei Servizi non poteva mancare la Provincia del Sulcis Iglesiente con il presidente Mauro Usai, e il suo vice Gianluigi Loru. Ente a cui è attribuito dal piano regionale di gestione dei rifiuti il compito di declinare i criteri localizzativi e l’individuazione delle aree non idonee e le relative limitazioni. Hanno espresso forte preoccupazione perché l’area dell’ipotetica discarica risulterebbe caratterizzata da falde in comunicazione con pozzi agricoli utilizzati per l’irrigazione. Se fosse così si rischierebbe di compromettere un sistema socio economico di eccellenza in quanto, in quel territorio sussistono coltivazioni di nicchia quali il mandorlo, la vite e la cipolla. Duro il presidente della Provincia: «È finito il tempo delle decisioni calate dall’alto. – ha detto - Oggi la Provincia, dopo 12 anni di commissariamento, si riappropria del ruolo di pianificazione, programmazione delle vocazioni territoriali. Senza una visione d’insieme del territorio che definisca anche le aree idonee alla localizzazione dei siti di discarica non ci può essere sviluppo in termini economici, ambientali e turistici del Sulcis Iglesiente. Le competenze della Provincia non sono mere formalità amministrative, ma garanzia di un governo del territorio e di uno sviluppo sostenibile. Continueremo a vigilare ed esercitare le nostre prerogative istituzioni per evitare decisioni lesive degli interessi delle nostre comunità». Loru ha aggiunto che «in quel territorio insistono colture di pregio che costituiscono patrimonio economico e agricolo che deve essere preservato con ogni mezzo a nostra disposizione».

