«Falda inquinata, posso coltivare l’orto?» 

«Sappiamo che la falda acquifera è inquinata ma non sappiamo se negli anni è cambiato qualcosa: possiamo coltivare nei nostri orti e terreni?». Anselmo Loddo, 70enne di Paringianu, frazione di Portoscuso, negli anni scorsi, da agricoltore, è stato in prima linea per le questioni ambientali legate al polo industriale. «Gli ultimi dati sulla falda di cui siamo a conoscenza risalgono al 2014 ed erano particolarmente allarmanti per i livelli di inquinamento – dice Loddo – ci sono state ordinanze che vietavano la vendita dei prodotti coltivati nel territorio comunale. Ma da anni su questo tema c’è assoluto silenzio: non sappiamo com’è la situazione ora e invece è un tema fondamentale. Io, ad esempio, coltivo i miei terreni per uso famigliare, tra poco sarà anche tempo di vendemmia: sarebbe giusto fare chiarezza».

Sulla caratterizzazione dei suoli da anni sono in corso interlocuzioni tra il Ministero dell’Ambiente e il Comune di Portoscuso, in ballo c’è anche una nuova perimetrazione dell’area a rischio che potrebbe essere ridotta rispetto alla formulazione originaria. Stesso discorso sulla falda acquifera, al centro di un progetto per la messa in sicurezza e la bonifica in cui il Ministero chiama in causa tutte le aziende del polo industriale. Ma ora c’è chi chiede informazioni. «Serve chiarezza sulle condizioni della falda acquifera sotterranea ma anche sullo stato dei suoli – dice Loddo – c’è bisogno di capire se possiamo consumare i nostri prodotti in tranquillità. Questa certezza la possono dare solo i risultati di nuovi studi».

