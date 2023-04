Falconi: vogliamo la seggiovia 

Secondo quanto emerge, la ditta in questione non vorrebbe, infatti, più occuparsi dell’area e un accordo comune eviterebbe quelle grane giudiziarie le cui lungaggini sono note a tutti. l problemi sono due: l’affidamento in gestione (si lavora ad una nuova formula di regolamentazione), ma anche i possibili rischi idrogeologici legati al posizionamento della vecchia cabina energetica del centro servizi.

E proprio la sindaca, intervenendo in apertura con un’ampia relazione, ha ricapitolato nello specifico la situazione, andando a ritroso negli anni, elencando gli interventi svolti sull'opera. Ad oggi, dopo le diverse amministrazioni susseguitesi e la pandemia affrontata, si sta lavorando per avere un rescissione consensuale con la ditta incaricata di collaudare la seggiovia. Obiettivo cardine: velocizzare il termine dei lavori al rifugio, favorendone la riapertura in una veste rinnovata.

Dichiarazioni in linea col consiglio comunale dello scorso mercoledì, in cui maggioranza, minoranza e portatori d’interesse hanno dibattuto al fine di arrivare in tempi celeri alla riapertura dell'impianto, potenziandone così i servizi. Una vera e propria tavola rotonda, richiesta a gennaio dal gruppo di minoranza “In alto a Fonni” e l’occasione per riflettere sullo stato dei lavori nell’area.

Contattata telefonicamente, la sindaca Daniela Falconi lo ribadisce a chiare lettere: «La apertura della seggiovia è fondamentale e stiamo lavorando in questa direzione. Ma soprattutto, un punto di partenza per un progetto più ampio che valorizzi tutta l’area del Bruncuspina. E questa strada, seppur difficile e colma di ostacoli, la vogliamo percorrere coinvolgendo tutti, dal gruppo consigliare di minoranza, passando per le imprese e la popolazione tutta».

Contattata telefonicamente, la sindaca Daniela Falconi lo ribadisce a chiare lettere: «La apertura della seggiovia è fondamentale e stiamo lavorando in questa direzione. Ma soprattutto, un punto di partenza per un progetto più ampio che valorizzi tutta l’area del Bruncuspina. E questa strada, seppur difficile e colma di ostacoli, la vogliamo percorrere coinvolgendo tutti, dal gruppo consigliare di minoranza, passando per le imprese e la popolazione tutta».

In Aula

Dichiarazioni in linea col consiglio comunale dello scorso mercoledì, in cui maggioranza, minoranza e portatori d’interesse hanno dibattuto al fine di arrivare in tempi celeri alla riapertura dell'impianto, potenziandone così i servizi. Una vera e propria tavola rotonda, richiesta a gennaio dal gruppo di minoranza “In alto a Fonni” e l’occasione per riflettere sullo stato dei lavori nell’area.

E proprio la sindaca, intervenendo in apertura con un’ampia relazione, ha ricapitolato nello specifico la situazione, andando a ritroso negli anni, elencando gli interventi svolti sull'opera. Ad oggi, dopo le diverse amministrazioni susseguitesi e la pandemia affrontata, si sta lavorando per avere un rescissione consensuale con la ditta incaricata di collaudare la seggiovia. Obiettivo cardine: velocizzare il termine dei lavori al rifugio, favorendone la riapertura in una veste rinnovata.

Secondo quanto emerge, la ditta in questione non vorrebbe, infatti, più occuparsi dell’area e un accordo comune eviterebbe quelle grane giudiziarie le cui lungaggini sono note a tutti. l problemi sono due: l’affidamento in gestione (si lavora ad una nuova formula di regolamentazione), ma anche i possibili rischi idrogeologici legati al posizionamento della vecchia cabina energetica del centro servizi.

Non mancano le repliche sull'acceso dibattito, da parte di Raffaele Maloccu, capogruppo di opposizione: «Finalmente si è fatta chiarezza sulla questione Bruncuspina, in due aspetti. In primis, manca una gestione del sito e le scelte politiche ad oggi poste in essere hanno notevolmente rallentato l'apertura della seggiovia. Vigileremo con determinazione affinché si arrivi ad una soluzione concreta, e come gruppo ci preoccuperemo di tenere informata la popolazione sugli sviluppi in merito».

© Riproduzione riservata