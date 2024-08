Falco pellegrino salvato dai forestali 

Uno splendido esemplare di falco di palude è stato ritrovato in forte difficoltà nella strada che collega Villagrande a Tortolì. Forse assetato e stremato dal caldo. A notare il rapace sul ciglio della carreggiata, in località Orgethu, è stato lunedì mattina un agente del corpo Corpo forestale e di vigilanza ambientale. Si trattava di un esemplare adulto di falco di palude (nome specifico Circus aeruginosus), specie protetta presente nelle zone umide dell’Ogliastra.

Allertata la pattuglia del Corpo forestale della stazione di Villagrande, la stessa ha prontamente provveduto a consegnare l’animale allo studio veterinario di Tortolì, convenzionato per il recupero e la cura della fauna selvatica ferita o in difficoltà. Da un primo esame è emerso fortunatamente che il falco non presentava traumi o ferite e che le sue precarie condizioni potrebbero essere attribuite alla persistente siccità dell’ultimo anno.

«Attualmente l’animale è tenuto sotto osservazione in attesa di essere rilasciato in natura appena le sue condizioni lo permetteranno», spiega il direttore dell'ispettorato del corpo forestale di Lanusei, Giovani Monaci. L'invito per chiunque dovesse ritrovare fauna selvatica in difficoltà è quello di contattare il numero gratuito 1515 per consentire per consentire un tempestivo intervento. Come quello che ha permesso di salvare il falco lungo la Villagrande-Tortolì.

RIPRODUZIONE RISERVATA