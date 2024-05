Falco pecchiaiolo curato e rimesso in libertà  

Ha ripreso a librarsi in volo nel cielo il falco pecchiaiolo soccorso nei giorni scorsi a Pedralonga. Era stato trovato in difficoltà nei pressi della guglia. Il rapace, tipica specie migratoria, probabilmente provato da un lungo viaggio, stremato e senza forze, non riusciva più a volare e galleggiava in mare subendo i continui attacchi dei gabbiani. A notare il falco in difficoltà, destinato a morte certa, un turista che l'ha recuperato e consegnato agli agenti della base navale del Corpo Forestale di Arbatax. Il magnifico esemplare è stato trasferito nell'ambulatorio veterinario della dottoressa Angela Scattu, incaricata per la cura della fauna selvatica. Dopo due giorni di cure e riposo necessarie a recuperare le forze, il falco è stato liberato dagli stessi agenti del Corpo forestale nei pressi della stessa zona dove era stato ritrovato. Qui ha ripreso il volo e ritrovato la sua libertà. «Il Corpo forestale è costantemente in prima linea nella salvaguardia e difesa della fauna selvatica e della natura in generale, anche nel periodo antincendio che, pur prioritario per la pianificazione e programmazione delle attività vede il Corpo sempre attivo in tutte le materie», ha commentato il direttore Servizio ispettorato forestale di Lanusei, Giovanni Monaci.

