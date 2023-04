Falco ko, in forse per domenica 

Dopo Mancosu, il Cagliari rischia di perdere anche il suo sostituto, Falco, che ieri è rimasto a riposo saltando l'allenamento mattutino e che oggi potrebbe sottoporsi a esami strumentali.

Trequartisti ko

L'allenamento di martedì sembrava aver spazzato via ogni problema, ma ieri Falco ha sentito di nuovo dolore al ginocchio sinistro, colpito sabato scorso a Parma. Lo staff medico ha preferito fermare il giocatore. Nulla di grave, ma oggi l'ex Stella Rossa potrebbe sottoporsi a controlli strumentali per valutare la situazione. Falco a rischio, quindi, per la gara con la Ternana di domenica (tra abbonati e biglietti a ieri sicuri 12.500 tifosi). E contro gli umbri mancherà anche Mancosu, che continua nel lavoro personalizzato dopo la distrazione ai flessori della coscia sinistra. Naturalmente out pure Capradossi, mentre Azzi starà fuori per squalifica.

Luna Rossa ad Assemini

In tribuna, a vedere la seduta di ieri, basata soprattutto su una serie di esercitazioni tattiche, era presente anche Max Sirena, Team Director e Skipper di Luna Rossa. Ad accoglierlo il presidente Giulini, il ds Bonato e il direttore media Melis. A fine allenamento, Sirena ha incontrato il tecnico Ranieri. (al.m.)