Falco in vetrina: ci sono anch’io, sono pronto 

La missione “gita fuori porta” del Cagliari è stata un successo. Folla debordante ed entusiasta, a Villacidro. E contenti sono anche i rossoblù, che hanno potuto toccare con mano l'amore dei tifosi, oltre i cancelli di Asseminello. «E ne faremo altre, perché il mister ci dice sempre che 30 anni fa faceva così», spiega divertito Filippo Falco. «E poi è bellissimo vedere tanti bambini felici».

Sono pronto

Una partita da titolare col Cittadella, i 17' finali contro la Spal, poi l'ex Stella Rossa è scomparso dai radar per una serie di problemi fisici: «Ho pagato il fatto di non aver fatto preparazione. Queste amichevoli mi servono a mettere benzina nelle gambe, sono contento della prestazione e mi metto a disposizione della squadra e del mister, quando me lo chiederà. Io ora sono pronto». Anche perché proprio ai giocatori meno impiegati Ranieri chiede sempre una mano in più. «Siamo un grande gruppo», spiega Falco, «ci alleniamo benissimo e tutti remiamo nella stessa direzione. La cosa più importante è raggiungere il nostro obiettivo». Un obiettivo che il Cagliari dovrà cercare di raggiungere in questo finale di stagione: «In questa Serie B tutte le squadre sono attrezzate. Abbiamo sei scontri diretti nelle ultime otto gare, ma le prossime quattro diranno dove possiamo arrivare». A partire dal Sudtirol: «Una squadra che si è calata benissimo nella Serie B. Partita difficile, loro verranno qui per fare risultato, si chiuderanno e noi dovremo esser bravi a scardinare la loro difesa. Come abbiamo fatto all'andata, quando una partita ormai vinta finì con una beffa. Ma siamo pronti per prenderci i tre punti e la gente sarà il nostro dodicesimo uomo, ci spingeranno loro alla vittoria». Lui, Falco, aspetta il suo momento: «Il mio ruolo naturale è il trequartista dietro due punte, il mister mi prova come seconda punta. A Villacidro ho fatto anche la prima, perché Prelec era stanco e non c'erano Pavoletti e Lapadula. Per me non è un problema, sono pronto per tutto».

Fiducia ed entusiasmo

Sulla stessa lunghezza d'onda il ds rossoblù Nereo Bonato: «Avremo quattro scontri diretti, quasi degli spareggi, e questo filotto di gare ci dirà chi siamo e dove possiamo arrivare. Siamo convinti di far bene e avere il pubblico dalla nostra parte sarà molto importante». E a proposito dei tifosi: «Per noi sono un tesoro da preservare, dobbiamo ripagare i loro sforzi. Una giornata come questa era voluta non solo dal mister Ranieri, ma dalla società che, da tempo, voleva tornare a casa dei tifosi in giro per la Sardegna». Si gode l'affetto del pubblico anche Edoardo Goldaniga. «Queste amichevoli», ha spiegato il difensore a Sky, «sono occasioni per incontrarli e ricevere tutto il loro affetto. Con l’arrivo del mister Ranieri abbiamo sistemato la fase difensiva e questo in Serie B è importante. Ora continuiamo su questa strada». A partire dal Sudtirol: «È sicuramente la sorpresa dell’anno: è un avversario da rispettare, dobbiamo affrontarlo con la massima attenzione».