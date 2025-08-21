VaiOnline
Via Monte Spada.
22 agosto 2025 alle 00:42

Falco ferito a un’ala salvato a Flumini dai vigili urbani 

L’hanno trovato a terra, spaesato, che non riusciva a volare. Ieri mattina gli agenti della Polizia locale di pattuglia lungo il litorale, hanno recuperato un falco con un’ala ferita.

Si trovava in via Monte Spada, nella zona di Flumini, a pochi passi da via Dell’Autonomia Regionale Sarda. Molto probabilmente aveva toccato un cavo elettrico in volo. L’uccello è stato messo in salvo e portato al centro faunistico di Monastir dove riceverà tutte le cure del caso, prima di essere rimesso in libertà. Si tratta di un esemplare di femmina adulta.

Il centro faunistico di Monastir si occupa proprio del recupero e della cura della fauna selvatica grazie a un’equipe di veterinari specializzati. Ogni anno sono tantissimi gli esemplari che vengono portati qui per ricevere le cure di cui hanno bisogno.

Anche il falchetto recuperato nell’agro quartese, sarà non solo sottoposto alle cure per rimettere in sesto l’ala ma sarà anche svolta un’indagine di routine per verificare il suo stato generale di salute cominciando con le analisi del sangue. Il rapace resterà ricoverato per tutto il tempo necessario prima di poter riprendere il volo, finalmente nuovamente in libertà.

