Falco di palude  con l’ala spezzata salvato dai volontari 

I volontari dell’associazione di protezione civile “Pan” di Siliqua, hanno portato in salvo un falco di palude con una grave ferita che gli impediva di volare. La richiesta di soccorso è arrivata da un giovane impegnato nella ricerca di asparagi nelle campagne di Musei e ha trovato il rapace in mezzo a dei cespugli.

I volontari, una volta arrivati nel luogo del ritrovamento, hanno accertato che il piccolo falco non era in grado di spiccare il volo per via di una ferita all’ala, che lo costringeva a restare a terra. La squadra ha subito informato il Corpo forestale e richiesto l’intervento del veterinario del servizio provinciale, che ha preso in carico il volatile. La ferita all’ala, benché grave, non dovrebbe avere conseguenze pesanti, e ora il falco è sotto osservazione del servizio veterinario. Dopo le prime cure, e gli accertamenti sanitari, si potrà capire se il rapace potrà tornare rapidamente in libertà o venire trasferito al Centro recupero della fauna selvatica di Monastir, dove comunque potrà vivere in sicurezza.

RIPRODUZIONE RISERVATA