VaiOnline
Siliqua.
03 febbraio 2026 alle 00:29

Falco di palude  con l’ala spezzata salvato dai volontari 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

I volontari dell’associazione di protezione civile “Pan” di Siliqua, hanno portato in salvo un falco di palude con una grave ferita che gli impediva di volare. La richiesta di soccorso è arrivata da un giovane impegnato nella ricerca di asparagi nelle campagne di Musei e ha trovato il rapace in mezzo a dei cespugli.

I volontari, una volta arrivati nel luogo del ritrovamento, hanno accertato che il piccolo falco non era in grado di spiccare il volo per via di una ferita all’ala, che lo costringeva a restare a terra. La squadra ha subito informato il Corpo forestale e richiesto l’intervento del veterinario del servizio provinciale, che ha preso in carico il volatile. La ferita all’ala, benché grave, non dovrebbe avere conseguenze pesanti, e ora il falco è sotto osservazione del servizio veterinario. Dopo le prime cure, e gli accertamenti sanitari, si potrà capire se il rapace potrà tornare rapidamente in libertà o venire trasferito al Centro recupero della fauna selvatica di Monastir, dove comunque potrà vivere in sicurezza.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Calcio

Il Cagliari saluta Luperto e Luvumbo

l Gaggini, Pilia
Il progetto

Einstein Telescope, prime assunzioni

Alessandro Cardini (Infn): «È fondamentale coinvolgere il territorio» 
Mariangela Dui
Il dopo Harry

«L’economia sarda ripartirà con noi»

Tajani a Cagliari, Todde lo accoglie: «Grazie per la fattiva collaborazione» 
Alessandra Carta
La storia

L’angelo Meloni come il sindaco Melas

Nel 2003 il volto del primo cittadino di San Gavino sul portale della chiesa 
Mariella Careddu
Riforma

Il pacchetto sicurezza in Consiglio dei ministri «L’opposizione collabori»

L’ipotesi: “scudo” dalle indagini per tutti, non solo per gli agenti 