Falciato sulla strada, 15enne gravissimo 

È stato falciato da un’auto mentre attraversava la strada dopo essere sceso dalla corriera dell’Arst che lo riportava a casa, nel quartiere Ateneo di Sestu che costeggia la Provinciale per Monserrato. Un quindicenne è stato ricoverato ieri notte in gravi condizioni al Pronto soccorso dopo il violento urto con un’utilitaria che percorreva la strada diretta verso il Policlinico universitario. I medici del 118, intervenuti per soccorrerlo, gli hanno diagnosticato un trauma cranico e politraumi diffusi in tutto il corpo.

L’incidente

Non sono ancora chiare le dinamiche dell’incidente che ieri, verso le 21, si è verificato nei pressi del villaggio residenziale sorto alla periferia della città. Nei pressi della rotatoria di accesso al rione, dove è stata ricavata la fermata dei bus, un’auto ha travolto il ragazzino, che era appena sceso dal mezzo pubblico. Sono intervenuti subito i carabinieri della stazione locale e una pattuglia della radiomobile della Compagnia di Quartu per regolare il traffico. Stando a una prima sommaria ricostruzione, il quindicenne sarebbe sceso dalla corriera passandole davanti per attraversare e in quel momento sarebbe stato colpito da un veicolo che stava superando il bus fermo. Il tutto davanti agli occhi del conducente dell’Arst, subito sentito in qualità di testimone dai carabinieri.

I soccorsi

Davanti al villaggio Ateneo è arrivata in pochi minuti un’ambulanza del 118, sulla quale è stato caricato il ragazzino vittima di un trauma cranico e di altre lesioni in varie parti del corpo. Il primo, a quanto pare, potrebbe essere stato causato dall’urto della testa contro il montante dell’auto. Il minorenne era cosciente ed è stato prontamente stabilizzato e adagiato sulla barella spinale, poi una volta arrivato l’ordine dalla centrale operativa è stato immediatamente trasferito al Pronto soccorso in codice rosso. Sino a tarda notte non è stato possibile sapere la prognosi né l’effettiva gravità dei traumi riportati.

Le indagini

I carabinieri della locale stazione hanno eseguito i rilievi e preso le testimonianze di chi ha assistito all’incidente, primo fra tutti l’autista dell’Arst che aveva appena fatto scendere il quindicenne.

È stato ascoltato anche il conducente dell’auto, che stava tranquillamente viaggiando sulla propria corsia e si sarebbe visto spuntare all’improvviso il ragazzino dalla parte anteriore del pullman fermatosi proprio in prossimità delle strisce pedonali.

