Falciato in viale Marconi davanti a un supermarket: ventisettenne in coma  

Stava attraversando la strada nel tratto quartese di viale Marconi, sulle strisce pedonali, quando è stato falciato da un’auto. Un 27enne di Quartu è ricoverato al Brotzu in gravissime condizioni. L’investitore, anche lui giovane, si è subito fermato per prestare soccorso ma le condizioni della vittima sono apparse subito critiche e adesso lotta tra la vita e la morte.

Sul posto la Polizia locale che ha effettuato i rilievi e cercato di regolare il traffico che nella zona è andato nel caos. Lunghe code si sono formate fin da Is Pontis Paris e la situazione è tornata alla normalità soltanto quando è stato rimosso il veicolo, una Lancia Ypsilon, che è stata messa sotto sequestro. Alla ditta Sicurezza e Ambiente il compito di rimuovere i detriti dalla strada.

La dinamica

L’incidente è avvenuto intorno 18,30, orario di rientro di centinaia di quartesi da Cagliari e dagli altri centri del hinterland dopo una giornata di lavoro.La Ypsilon procedeva proprio in direzione Quartu quando all’improvviso, all’altezza dell’Md market proprio dove ci sono le strisce pedonali, ha investito il 27 enne. L’urto è stato violentissimo tanto che il 27enne ha sfondato il vetro dell’auto nel lato del guidatore.

Il conducente ha fermato subito il veicolo ed è sceso per prestare soccorso e chiamare l’ambulanza. All’arrivo dei soccorritori la situazione è sembrata subito critica. Pare che il giovane sia entrato subito in coma appena salito sull’ambulanza . Poi la corsa in ospedale al Brotzu di Cagliari in codice rosso. Le sue condizioni sono gravissime.

Il traffico già caotico nella zona a quell’ora di ritorno, è andato nel caos sia in direzione Quartu che in direzione Cagliari e così è rimasto per oltre un’ora fino a quando non sono stati eseguiti tutti i rilievi.

Zona pericolosa

L’attraversamento pedonale di fronte al market Md è uno dei più pericolosi di viale Marconi. Mentre davanti all’ipermercato Carrefour, non distante, ci sono i semafori a chiamata e davanti alla clinica c’è un attraversamento pedonale rialzato, questo resta poco illuminato e pericoloso con le auto che sfrecciano veloci senza prestare attenzione e, spesso, senza fermarsi a dare precedenza ai pedoni.Una strada che si conferma tra le più pericolose del territorio quartese dove si attendono i lavori di messa in sicurezza che dovrebbero partire dopo le feste di fine anno. Sono previsti marciapiedi, piste ciclabili e l’eliminazione del semaforo all’incrocio con via Fermi, una rotatoria all’altezza di via Maiorana.Il 27 enne travolto ieri è il 26 esimo pedone investito quest’anno. Un numero in aumento rispetto al 2023 quando gli incidenti ai danni delle persone si erano fermati a 19.Tutti incidenti che si erano risolti con lesioni non superiori a trenta giorni: due si erano verificati in corrispondenza di un semaforo, uno fuori dalle strisce e quindici sulle strisce pedonali. Di questi cinque in via Marconi.

