Falcia un ragazzo con l’auto e scappa 

«Hanno investito mio figlio, aiutatemi a rintracciare il vigliacco responsabile». L’appello di Cristiano Scano, 50enne di Assemini, è di ieri mattina: «Intorno all’una del mattino una telefonata ha buttato giù dal letto me e mia moglie. Il numero era quello di mio figlio Lorenzo, ma dall’altra parte della cornetta ha parlato un’altra persona che lo stava soccorrendo». Poi i momenti di panico, la corsa per raggiungerlo a pochi metri da casa, il viaggio in ambulanza e tutta la trafila in ospedale. Ma del responsabile nessuna traccia.

L’incidente

Intorno a mezzanotte e 50 su Assemini cadeva una pioggia fitta e incessante. Lorenzo stava rientrando a casa, il traguardo distava solo qualche decina di metri. Era sulle strisce pedonali di corso Europa, fronte paninoteca Coccodè, stava per raggiungere il marciapiede quando è sopraggiunta a velocità sostenuta una Lancia Y pare di color blu scuro. L’impatto è stato veloce e devastante. Il ragazzo è stato sbalzato sull’asfalto bagnato e lasciato lì, solo, senza che il suo investitore si fermasse a soccorrerlo. Un altro ragazzo, che nel mentre stava fumando una sigaretta nei paraggi, ha assistito impotente alla scena. Ha prestato i primi soccorsi al giovane riverso a terra prima che sopraggiungessero i carabinieri di Assemini e il personale del 118. Ambulanza, codice rosso e corsa al pronto soccorso con una diagnosi che sarebbe potuta essere molto peggiore: trauma cranico, fratture di due vertebre, escoriazioni e un forte dolore tra il bacino e il femore.

Omissione di soccorso

Il guidatore della Lancia Y, la cui targa non è stata ancora identificata, si è dileguato non si sa in quale direzione. Potrebbe essere andato in via 2 Agosto 1980 o aver proseguito il tragitto in corso Europa, direzione Decimomannu. Per lui le ore sono contate. Già oggi le forze dell’ordine visioneranno le registrazioni degli impianti di videosorveglianza pubblici e privati per risalire al responsabile: «Siamo in fase di accertamento», spiegano dal Comando territoriale.

La situazione

L’episodio si inserisce in un periodo da bollino nero per Assemini. È il secondo investimento, dall’inizio dell’anno, a spese di un pedone. E le segnalazioni per le corse sfrenate e l’incuranza verso limiti di velocità e segnaletica sono all’ordine del giorno: «Queste persone - conclude Scano - non possono e non devono passarla liscia».

