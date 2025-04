Falchi uccisi dalle pale, mano dura in Francia per i signori dell’eolico 

Trentuno pale eoliche e una condanna. Che non si è tradotta solo nella responsabilità penale di aver «distrutto» l’avifauna con i giri delle turbine, ha scritto il giudice francese, ma ha portato con sé anche un rosario di multe per dieci società e l’amministratore delegato della capofila. Arriva dal tribunale di Montpellier la sentenza che ha già fatto il giro del Paese transalpino, «la prima nel suo genere» e per questo destinata a fare giurisprudenza anche in Italia. Stefano Deliperi, presidente del Grig, il Gruppo di intervento giuridico, recupera le petizioni sul tema già presentate e “sardizza” il problema, che riguarda da vicino anche la nostra Isola. «Da noi, le specie più a rischio sono fondamentalmente i grifoni. Ma esiste un pericolo per tutti gli uccelli migratori: dal falco della regina al capovaccaio passando per i turdidi. Non possiamo dimenticare fenicotteri e cormorani, tuttavia meno esposti».

La storia

Sono stati gli ambientalisti di Fne, France nature environnement Occitanie-Mediterranean, a iniziare il duello a colpi di carte bollate per la moria di falchi grillai nel parco eolico di Hérault. È il dipartimento territoriale nel sud della Francia, altopiano della Causse d’Aumelas, paradiso delle vacanze lente. Sul banco degli imputati è finita la Edf Renwables, insieme alle sue nove filiali. Parliamo del colosso dell’elettricità che da Parigi alla Costa Azzurra gestisce la rete nazionale. Era il 2022. Ci sono voluti tre anni per difendere i grillai, specie protetta dall’Unione europea e infatti inclusa nella “Direttiva uccelli” di Bruxelles.

La sentenza

A Hérault, di cui Montpellier è il capoluogo, sono stati tra i 150 e i 300 i falchetti andati a morte (insieme a pipistrelli e altri uccelli) per colpa delle turbine. “Appena” trentuno pale, verrebbe da dire. Nulla in confronto allo scenario che si prospetta in Sardegna, dove solo le nuove richieste di parchi eolici sono quasi settanta. Ma il giudice francese non ha voluto sentire ragioni, certificando la mattanza. Con gli interessi. Agli ambientalisti di Fne sono stati riconosciuti 114mila euro di danni morali. Un’identica somma per all’associazione nazionale, France nature environnement. Poi le sanzioni alla Edf Renwables e filiali: 2,5 milioni (più altrettanti sospesi). Cioè 250mila per ciascuna delle dieci società. Non solo: sia la capofila che le “gemelle” avranno l’onere, a scopo educativo, di pubblicare il mea culpa su tre giornali: i cartacei Le Monde e Midi Libre più l’online Reporterre. I condannati dovranno scrivere di essere responsabili della «distruzione» dell’avifauna. Non è finita: una multa è scattata anche per l’amministratore delegato di Edf Renwables, chiamato a versare 50mila euro (più 100mila sospesi). Congelata pure la pena detentiva di sei mesi inflitta al manager. In più il parco di Hérault dovrà restare chiuso quattro mesi, in coincidenza con la nidificazione del grillaio nella zona.

Cosa succede nell’Isola

Non si contano le volte che il Grig è intervenuto per difendere «con specifici atti di opposizione» contro «il fenomeno nazionale della speculazione energetica», spiega Deliperi. L’ultima battaglia dell’associazione, in difesa dell’avifauna e delle specie marine, riguarda «Mistral, il mega progetto offshore lungo trentacinque chilometri di costa sarda, lato ovest. Lo stesso ministero dell’Ambiente ha chiesto un lungo elenco di integrazioni per analizzare l’impatto delle vibrazioni sugli ambienti terrestri e non. Esiste un enorme potenziale danno arrecato: non va sottovaluto e il Grig continuerà a metterlo al centro delle proprie battaglie. In Sardegna – conclude Deliperi – i progetti di centrali eoliche offshore sono in gran parte lungo rotte migratorie e in aree di nidificazione del grifone e dell’avifauna marina».

RIPRODUZIONE RISERVATA