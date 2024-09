Falchi replica, un caso i pini di Batteria 

Il parco di Batteria diventa un caso. Non si è fatta attendere la replica del Comune di Tortolì all’avvocato Giorgio Murino, che in qualità di ex presidente dell’Ente Foreste ha bocciato la drastica soluzione del taglio dei pini sotto attacco del coleottero tomicus. A intervenire è Riccardo Falchi, ingegnere e consigliere con delega all’Ambiente: «Apprendiamo con sconcerto le dichiarazioni dell’avvocato Murino, che suggerisce di ignorare l’ordinanza della Forestale. L’inutilità del taglio delle piante colpite dal tomicus sarebbe sorretta, secondo Murino, da una consulenza dell’Accademia di Scienze forestali di Firenze. Occorre anzitutto chiarire che questa amministrazione è tenuta al rispetto di un provvedimento legalmente disposto dall'ente preposto alla vigilanza e tutela ambientale. Non è compito né è nella possibilità dell’amministrazione giudicare, o addirittura non rispettare, l'operato di un altro ente, ancor più quando lo stesso è dotato di tutte le competenze necessarie per compiere una valutazione ponderata e adottare gli eventuali provvedimenti».

Per intervenire, la Giunta ha stanziato oltre 30 mila euro: «Le attività pianificate - puntualizza Falchi - garantiranno un trattamento fitosanitario a tutela della vegetazione di Batteria, salvaguardando il maggior numero possibile di pini, prevedendo l’abbattimento e la rimozione esclusivamente, come extrema ratio, delle piante ormai secche. Siamo comunque disponibili a confrontarci sulla base di eventuali studi condotti da enti o istituzioni qualificate, sottraendoci però a qualsiasi ulteriore tentativo di strumentalizzazione della vicenda, specie se per fini diversi dalla reale salvaguardia del bene».

