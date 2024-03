Falchi interrompe il digiuno casalingo del taloro 

Taloro 1

Bosa 0

Taloro (4-3-3) : M. Fadda, Soro (14’ Ricci), Secchi, Castro, Vidili; Sau, Fois, Vassidiki; Falchi (32’ st Mereu), Pusceddu (28’ st A. Fadda), Mele. In panchina Cuguttu, Mascia, Lapia, Sanna, Zucchelli. Allenatore Mura.

Bosa (4-4-2) : Idrissi, Pes, Ferrari, Mura, Maquiesse; Avellino (18’ st Carta), Unali, Di Angelo, Neves; Carboni (35’ st Ciriblan), Pinna. In panchina Arseni, Mattiello, Ledda. Allenatore Carboni.

Arbitro : Virgili di Olbia.

Rete : nel primo tempo 43’ Falchi.

Note : espulsi Maquiesse e Ledda; ammonito Ferrari. Recupero 1’ pt-5’ st.

Gavoi. Sceso in campo per sfatare un tabù inaugurato il 14 gennaio scorso, il Taloro centra l’obiettivo vittoria al Maristiai. Lo fa con il minimo sindacale, affidandosi all’esperienza di Pierpaolo Falchi che a 35 anni suonati sa essere ancora decisivo. Il centravanti piega la resistenza del Bosa, arrivato in Barbagia in cerca di punti salvezza, con un gol al tramonto del primo tempo. Su sponda di Mele, Falchi anticipa l’uscita di Idrissi con un delicato cucchiaio che s’infila all’angolino. Gli ospiti chiudono in 9 per le espulsioni di Maquiesse e Ledda.

