Falchi, gufi e poiane al Castello di San Michele tra oscure leggende a panorami mozzafiato 

Oggi i falchi torneranno ad animare i cieli e le mura del Castello di San Michele grazie all’iniziativa di Orientare, per il Servizio Sport, Cultura e Spettacolo del Comune di Cagliari, Caminos Sardinia Experience e all’Associazione Falconieri di Eleonorae.

È stato organizzato, infatti, un pomeriggio dedicato a coloro che desiderano conoscere la storia del Castello e ammirare il panorama che lo circonda. Partendo dai piedi del colle e percorrendo il sentiero che porta alla cima, accompagnati da falchi, gufi e poiane, verrà narrata la storia della nobile arte della falconeria. Dall'alto del colle di San Michele, dominato dall'antico castello, si ammirerà il panorama della città e si potrà vivere l’esperienza del “Battesimo del guanto” diventando falconieri per un giorno.

Prevista una visita guidata a cura delle guide di Orientare, uno storytelling sulla falconeria medievale in Sardegna, sulla vita e le vicissitudini del Castello di San Michele, il Battesimo del guanto, una dimostrazione delle tecniche di addestramento ed esercizi di richiamo dei rapaci e, per i più piccoli, una sorpresa finale. L'attività e il percorso potranno subire variazioni o essere annullate per condizioni meteo avverse. Per informazioni: 070.1524 0479

RIPRODUZIONE RISERVATA