Falchi e Mossa trionfano ad Arbatax 

Lo scorso weekend il vento leggero ha condizionato non solo le regate di Coppa America in Spagna ma anche quelle in Sardegna. Più precisamente, la tappa del campionato zonale Ilca organizzato dal Circolo nautico Arbatax. Nonostante le condizioni al limite, il comitato di Regata presieduto da Sebastiano Palumberi è riuscito a portare a termine ben sei prove nelle due categorie presenti: Ilca6 e Ilca4. Assente la categoria Ilca7: gli atleti sono impegnati nella preparazione del campionato italiano.

Salvatore Falchi, dello Yacht Club Olbia, ha vinto nella categoria Ilca6, dove gli iscritti erano undici. Le ariette leggere hanno aiutato Laura Crisi (yacht Club Cannigione) che, con un secondo posto, è riuscita a tenere dietro tanti uomini, compreso l’olbiese Davide Cosseddu, terzo classificato. Tra gli Ilca4 Enzo Mossa, del Club Nautico Arzachena, ha staccato di ben otto punti Leonardo D’Angelo dello Yacht Club Cannigione. Chiude il podio, interrompendo il dominio gallurese, Andrea Asunis dello Yacht Club Cagliari. Prossimo e ultimo appuntamento del campionato zonale Ilca ad Alghero il 7-8 ottobre.

Festival a Cagliari

Domenica invece nelle acque del Poetto a Cagliari si terrà il Festival della Vela, la festa con cui i velisti salutano la stagione estiva. Creato dal mai dimenticato Walter Pasella e organizzato dallo Yacht Club Cagliari, l’evento è giunto alla trentacinquesima edizione e vedrà in mare tutti i tipi di imbarcazioni: dai piccoli optimist alle grandi barche d’altura, passando per Hobie Cat e Laser. La partenza sarà alle 11 e il percorso si snoderà lungo tutta la spiaggia.

RIPRODUZIONE RISERVATA