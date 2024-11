Falchi e fedelissimi, al via il totoministri 

Donald Trump potrebbe rivelare i primi nomi chiave della sua amministrazione già nei prossimi giorni. Lo ha preannunciato il suo Transition team, la squadra della transizione, che in questi giorni sta selezionando i candidati per i ministeri. Grande attesa, questa volta, anche per l'attorney general, il procuratore generale, perché Donald vuole un ministro «vendicatore» dei suoi «nemici interni». In cima alla lista c'è Jeff Clark, alto dirigente del ministero della Giustizia coinvolto nei tentativi di ribaltare il voto nel 2020, e il senatore Mike Lee, ma rimbalza pure l'ipotesi di Aileen Cannon, la giudice che ha affondato il caso per le carte segrete di Mar-Lago.

Sul fronte dei ministri, alcuni nomi sembrano già sicuri, come Elon Musk alla guida della nuova commissione per l'efficienza governativa (in sigla Doge) e Robert F. Kennedy Jr, con un ruolo nel settore Sanità/Sicurezza alimentare (forse alla Fda). Ma anche la 67enne Susie Wiles, campaign manager di Trump insieme a Chris LaCivita e considerata la vera eminenza grigia dietro al suo trionfo. Wiles è l'unica persona, oltre al suo vice J.D. Vance, cui ha passato il microfono nel suo discorso della vittoria ma lei ha ringraziato e ha rifiutato perché, come ha spiegato lo stesso tycoon, «Susie, Ice baby, preferisce restare dietro, sullo sfondo».

Wiles, fan dei Jaguar e dei Giants, mamma di Kate e Caroline, nonna di Easton, è una veterana della politica, dalla campagna di Reagan nel 1980 a quelle di Ron DeSantis, che ha abbandonato per tornare con Trump, con cui aveva già lavorato nel 2016. Ora potrebbe diventare chief of staff della Casa Bianca, una delle cinque figure più potenti dell'amministrazione. In alternativa ci sono l'avvocata Brooke Rollins, ex dirigente nella White House di Trump, e l'ex speaker della Camera, Kevin McCarthy (sgradito però al mondo Maga), mentre LaCivita potrebbe diventare il "press secretary".

Tra i famigliari in pole c'è Lara Trump, moglie di Eric, che però forse gli serve di più nel ruolo di co-chairman del Comitato nazionale repubblicano (Rnc). Improbabili, invece, l'ex stratega Steve Bannon (troppo controverso) e l'ex ambasciatrice all'Onu Nikki Haley, cancellata dalla campagna, ma anche l'ex dem convertita al trumpismo Tulsi Gabbard. Tra i suoi ex rivali delle primarie sono in corsa Marco Rubio (Esteri), Vivek Ramaswamy (Commercio) e il governatore del North Dakota (Energia). L'ex presidente è noto per la sua imprevedibilità. Tutto può succedere.

