“Fainas” va a Lula 

La puntata di “Fainas”, alle 15 su Videolina, dedicata a Lula racconta la forza spirituale e identitaria di una comunità che vive in simbiosi con la montagna e la fede.

Attraverso le testimonianze dei membri del gruppo folk locale, dei giovani cantori e dei maestri di organetto, lo spettatore scopre il significato profondo della trasmissione orale: una voce che passa “di cuore in cuore, come un’eredità viva”. Le immagini mostrano i luoghi simbolo del paese, le prove del ballo, i volti dei ragazzi che imparano dai più anziani, e i riti che scandiscono il calendario religioso e civile di Lula. Ogni gesto, ogni canto, ogni passo di danza diventa segno di un’appartenenza che non si spegne, ma si rinnova con forza.