Oggi alle 15 su Videlina va in onda la nona puntata di “Fainas”, il programma scritto e condotto da Gianluca Medas (nella foto) per la regia Stefano Perra, dedicata a Serramanna e alle sue tradizioni popolari, messe in luce dal gruppo Tradizioni Popolari “Serramanna”.

In questo viaggio attraverso Serramanna, Medas dialoga con Valter Serra, Emma Caboni, Giulia Lisci, e Giada Mocci, in un intreccio di parole e immagini che raccontano l'anima del paese.