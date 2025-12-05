VaiOnline
telecomando
05 dicembre 2025 alle 01:10

“Fainas” con Medas 

Questo pomeriggio, alle 15, va in onda una nuova puntata di “Fainas” che si posta a Monserrato e racconta la storia e il presente del Centro di Cultura popolare, punto di riferimento per la trasmissione della tradizione nel Campidano. Attraverso le interviste ai maestri, ai musicisti e ai giovani danzatori, Gianluca Medas ricostruisce il percorso di una comunità che da decenni custodisce il canto e il ballo come linguaggio d’amore verso la propria terra.

Le immagini seguono le prove, la vestizione, l’insegnamento della postura e la preparazione agli spettacoli, fino alla festa e alla condivisione collettiva. Il racconto si chiude con la consapevolezza che la cultura popolare è una forma di resistenza gentile.

