“Fainas” ad Aritzo 

La seconda puntata di “Fainas”, in onda oggi alle 15 su Videolina, curata da Gianluca Medas (foto) , regia Stefano Perra, approda ad Aritzo, un luogo speciale dove ancora oggi si celebra la resistenza e la vitalità delle tradizioni.

Aritzo diventa il simbolo di una Sardegna che non si piega all’omologazione imposta dalla società contemporanea, un luogo dove giovani e anziani lavorano insieme per mantenere vive le tradizioni e trasformarle in un'eredità attuale. Uno dei momenti centrali della puntata è dedicato alla sartoria tradizionale di Aritzo, dove viene mostrato il profondo significato degli abiti locali. Oltre alla sartoria, la puntata offre spazio alle voci dei protagonisti locali: giovani e adulti che raccontano la loro esperienza nel gruppo folkloristico.