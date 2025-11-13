“Fainas” a Samassi 

A Samassi, nel cuore del Campidano, la tradizione si trasmette come un respiro.

Il gruppo folk “Su Portali” diventa il simbolo di una comunità che cresce, che accoglie, che tiene viva la memoria attraverso il ballo, la musica e la bellezza delle case campidanesi. La puntata di “Fainas”, oggi alle 15 su Videolina, si apre con il racconto del luogo e della sua anima: i giovani si allenano con costanza e leggerezza, mentre la fisarmonica di Walter Atzori scandisce i ritmi del campidanese, del trobeddau e del sartiau. Dalle interviste emergono volti e voci che parlano di passione e appartenenza: Alessia Lilliu, Alice Sanna, Ninni Muru, Emanuela Muscas, Giulia Lecis, Andrea Sofia Testa, Wendi Zucca, Amalia Lilliu, Carlotta Testa.