19 dicembre 2025 alle 00:33

“Fainas” a Ovodda 

La puntata di Ovodda di “Fainas”, oggi alle 15 su Videolina, racconta la tradizione come un lavoro collettivo che richiede precisione, disciplina e amore per la comunità. Gianluca Medas introduce il paese come luogo di equilibrio tra due tempi, quello lento dell’ascolto e quello veloce del presente, da cui nasce la forza della cultura ovoddese. Il racconto segue le tre sarte che tramandano il linguaggio del ricamo; accompagna le vestizioni dei giovani, momento delicato in cui il costume diventa identità; incontra zio Giovanni Puddu, memoria vivente del ballo; e osserva il lavoro del Minifolk guidato da Vania Seche, dove i bambini imparano i passi e il valore dell’appartenenza. Le prove dei giovani danzatori, gli organettisti, l’incontro tra generazioni e la festa grande del paese completano l’affresco.

