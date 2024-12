“Fainas” a Nuragus 

La nuova puntata di “Fainas” ci porta nel cuore delle tradizioni di Nuragus, dove i protagonisti sono i membri del gruppo folk Valenza. In un viaggio tra passato e presente, la trasmissione esplora il significato profondo del ballo sardo e il legame intergenerazionale che continua a mantenerlo vivo. I bambini del gruppo folk, Sofia e Elisa Congiu, svelano i segreti del ballo tradizionale, riportandoci in un mondo in cui ogni passo e ogni gesto raccontano una storia tramandata da secoli. I responsabili, Vanessa Ledda e Alessio Sanna, raccontano l’importanza del portamento e della postura durante le sfilate, elementi fondamentali per preservare l’autenticità del ballo e delle tradizioni del paese. Tra le voci più toccanti, spicca quella di Luisella Murgia, una delle prime donne a partecipare al minifolk.